Insólito: oficialismo y oposición se pelearon en el Senado por el supuesto “robo” de una banca

Una senadora aliada del oficialismo, Clara Vega, acusó a una legisladora de Juntos por el Cambio de ocuparle la silla cuando se levantó a izar la bandera. La Cámara Alta trata el proyecto K para gravar bienes no declarados en el exterior.

La senadora por La Rioja, Clara Vega, acusó a la senadora de Juntos por el Cambio, Gabriela González Riollo, de haberle ocupado la silla en el recinto (Foto: Twitter/@gabagr/@vegaclara).

La sesión del Senado para tratar el proyecto K de impuesto a los bienes no declarados en el exterior empezó con una pelea insólita entre el oficialismo y la oposición: el Frente de Todos acusó a Juntos por el Cambio de haberle ocupado el asiento a una senadora aliada cuando se levantó para izar la bandera.

La supuesta damnificada fue la riojana Clara Vega, quien aseguró que la senadora de Juntos por el Cambio por San Luis Gabriela González Riollo se había sentado en su lugar. Las peleas entre oficialismo y oposición por este tema se llevaron al menos media hora de la sesión recién iniciada.

La senadora del bloque K de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti salió en defensa de Vega: “Es algo que no pasó en mis seis años como senadora. Me da mucha vergüenza, es un conflicto que tenemos que resolver sobre la posición de una banca. Que una senadora se pare a izar la bandera y otra senadora le ocupe la banca y desista de entregarla… esto no pasa ni en la cancha”, dijo.

González Riollo se defendió: “Esto no es verdad, tiene que haber diálogo y buenas prácticas y no sucedió antes de la sesión, cuando se tienen que acordar los lugares en las bancas. Cuando se falta a la verdad, uno tiene que salir a contestar”,dijo.

La senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti (Foto: Télam).

Según Juntos por el Cambio, Clara Vega usó este jueves una banca que no había ocupado en las últimas sesiones del Senado, algo que puede observarse en los registros oficiales de la Cámara Alta.

Luego del cruce entre Sagasti y González Riollo, la propia Clara Vega pidió la palabra para criticar a la coalición opositora: “Juntos por el Cambio ha iniciado desde diciembre un acoso constante hacia mi persona”. Además, aseguró que el jefe del interbloque la llamó para pedirle su lugar en el recinto. “Así trata a las mujeres esa bancada”, dijo, más de una vez, en una clara acusación de machismo.

Vega llegó al Congreso de la mano de Cambiemos, se fue alejando de la oposición tras el cambio de Gobierno en 2019 y desde entonces acompañó al oficialismo en proyectos clave como la reforma Bienes Personales y la reforma del Consejo de la Magistratura.

Luego de que algunos senadores se quejaran por la vergonzosa discusión que se estaba desarrollando, el jefe del bloque del PRO, Humberto Schiavoni, también pidió la palabra.

La presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, encabeza la sesión en ausencia de Cristina Kirchner (Foto: Télam).

“Pido una cuestión de privilegio contra la Presidencia de la Cámara por la falta de convocatoria a reuniones de labor parlamentaria, que es el ámbito donde podemos resolver temas como la asignación de las bancas. La senadora Vega siempre se había sentado, no en esa banca, sino en la otra, y eso se puede ver en las filmaciones del Senado”, concluyó.

La sesión, dirigida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, continuó luego con una serie de homenajes. Cristina Kirchner no estuvo este jueves en el recinto, ya quese encuentra a cargo del Ejecutivo en ausencia de Alberto Fernández, de gira por Europa.

La Cámara Alta tiene previsto aprobar el proyecto impulsado por el oficialismo que apunta a pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un impuesto a los bienes no declarados en el exterior.