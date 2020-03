Insólito: por un error de Seguridad, Isabel II no pudo ingresar al Castillo de Windsor

La reina debió dar vueltas en círculo hasta que se corrigió el error que, testigos del incidente, calificaron de «vergonzoso». La imagen de la reina esperando dentro del autoLa(93) no pudo ingresar al Castillo de Windsor durante varios minutos debido a que no hubo coordinación entre el personal de Seguridad que la transportaba en su automóvil y la de su residencia.

Debido a esto, según relata el diario The Sun, el personal de seguridad debió dar vueltas en círculo en la Range Rover que la llevaba hasta que la puerta finalmente se abrió. “Fue una situación realmente vergonzosa”, dijo una testigo sobre el incidente que ocurrió este jueves a la mañana.

“Debería haber un guardia que abra las puertas automáticamente cuando la Reina dobla la esquina. Alguien olvidó abrirlas y no había ningún portero”, dijeron desde el medio.

Al final, la Reina y los oficiales se vieron obligados esencialmente a rodear la cuadra como personas que buscan estacionarse en el centro hasta que alguien dentro pueda corregir el error y abrir la puerta.

Las imágenes del incómodo incidente circularon en Twitter, incluida esta foto de la monarca claramente sobre ella esperando pacientemente en el automóvil con su perro:

