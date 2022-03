Instagram anunció un cambio muy esperado por los usuarios

La red social propiedad de Meta comunicó que ya se encuentran incorporados las nuevas modificaciones a la interfaz.

Tras escuchar los miles de reclamos de sus usuarios, Instagram reinstauró una de sus características más aprovechadas: el orden cronológico en la visualización de las publicaciones.

Meses atrás, la red social propiedad de Meta había decidido modificar el conocido “feed” donde figuran los posteos que realizan los internautas. Hasta ahora, las imágenes y videos se mostraban de manera aleatoria o de acuerdo a cómo la app podía considerarlas como destacadas.

Según explicó Instagram, los usuarios podrán elegir entre dos opciones para ver las publicaciones: Siguiendo y Favoritos. Al seleccionar la primera, se mostrarán los post de las cuentas a las que siguen en el orden en que fueron publicados. En tanto que el segundo permitirá ver primero las fotos y vídeos de las cuentas que se marquen como preferidas.

Favoritos permite al usuario añadir a una lista hasta 50 cuentas específicas, de amigos o de los creadores favoritos, cuyas publicaciones aparecerán en la parte superior del feed. Se podrán distinguir porque estarán acompañadas del icono de una estrella.

Desde la red social han explicado que tanto Favoritos como Seguidos muestran las publicaciones en orden cronológico. Asimismo, han garantizado que la página de inicio seguirá mostrando una mezcla de contenido de las cuentas que se siguen, así como publicaciones sugeridas.

