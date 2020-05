Instagram Stories incorporará nuevos cambios en la red social

La compañía ha dado a conocer la noticia a través de un tuit publicado esta semana en su cuenta oficial en Twitter

Instagram ha confirmado que está preparando nuevas tipografías para que los usuarios puedan tener más opciones al elegir el tipo de texto de las Stories.

La compañía ha dado a conocer la noticia a través de un tuit publicado esta semana en su cuenta oficial en Twitter.

New

fonts

coming

to

Stories

soon*



🖌



*We’re testing this with a small percentage of people. Stay tuned for updates. ✨ pic.twitter.com/1RfBbtUIYv