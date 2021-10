Intendente criticó falta de respuestas y laRosada cortó la transmisión y borró el video de un acto de Alberto Fernández

Nota de la Nación

El jefe comunal de Trelew, Adrián Maderna, se quejó por los pedidos no cumplidos por el gobierno nacional en medio de la reunión del gabinete federal en Chubut

Alberto Fernández viajó a Comodoro Rivadavia a respaldar a los candidatos del Frente de TodosTélam

El presidente Alberto Fernández mudó su gabinete a Chubut para firmar convenios y apoyar a los candidatos del Frente de Todos, pero se encontró con las críticas de un intendente de su propia tropa que obligaron a la Casa Rosada a interrumpir de manera abrupta la transmisión oficial. Adrián Maderna, intendente de Trelew, encabezó un discurso con fuertes quejas a la falta de respuestas del área de Producción y planteó que la visita presidencial debió hacerse a su ciudad porque es la “madre de las batallas”.

La intervención fue tomada por la señal oficial minutos antes de la firma de convenios en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, pero de inmediato fue levantado por la Casa Rosada.

Micrófono en mano y de cara a la comitiva oficial, Maderna sostuvo que “los principales candidatos que nos ganaron la elección son de Trelew: el presidente de la UCR (Alfredo Cornejo), (Patricia) Bullrich, todo Juntos por el Cambio, estuvieron en Trelew”.En medio del reclamo de un intendente se interrumpió la transmisión de un acto de Fernández – ADNSur

“Yo me voy a hacer cargo de los errores como intendente, en mi segundo mandato, nunca con Mauricio Macri, con muchos errores, pero con madurez política, sumando al sector sindical, organizaciones sociales”, agregó Maderna.

Y se quejó: “He presentado carpetas en todos los ministerios: en Ambiente, tenemos carpetas en Obras Públicas que se han recibido y agradecemos al señor Katopodis (Ministro de Infraestructura); tenemos carpetas en Turismo, con Matías (Kulfas, ministro de Producción) hemos estado y no hemos podido concretar”.

Recordó además que entre los proyectos “también tenemos gimnasio municipal, otro tipo de proyectos, pero bueno, quizás mi ímpetu o mi forma de proceder no ha sido los adecuados para que la ciudad tenga los recursos que realmente necesitamos. Esto no es crítica, no es enojo, pero si pedimos Matías (Kulfas), justo compete a tu área y no es cuestión personal ni nada por el estilo, que enfoquen en las pymes: presentamos carpetas con alternativas, no es que tiramos la idea y queda en la nada”.

Pero la transmisión oficial se interrumpió de manera abrupta y la publicación en el canal de YouTube de Casa Rosada fue borrada inmediatamente.

La respuesta de Wado de Pedro y Fernández

Las respuestas llegaron en los discursos que los principales referentes nacionales encabezaron frente a los militantes que se sumaron a los actos en el exterior del Predio Ferial de Comodoro. Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo que son importantes los encuentros cara a cara con los intendentes “para verlos, para charlar, para decirnos las cosas con énfasis si hace falta, y vamos a cumplir, a hacer que Trelew pueda desarrollar el parque industrial, es un compromiso”.

En tanto en el cierre, el presidente Alberto Fernández dijo que “estuve en la comarca cuando los tiempos eran difíciles y estuvimos acompañando a la gente que la estaba pasando mal, estuve cuando Carlitos (Linares) me invitó al encuentro patagónico, el Loma (Jorge Ávila) con su generosidad, me recibió, ahora vamos a ir a Madryn. Y solo nos queda Trelew, tenés que invitarme, la otra gran ciudad de esta linda provincia”, dijo mirando a Maderna. “Me debés la invitación”, agregó minutos después, para cerrar la charla.Ana Tronfi