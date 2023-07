Interna en JxC: se cruzaron los cocineros de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

Se trata de Martiniano Molina y Dante Liporace, quien estuvo a cargo de la cocina de la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.

La interna de Juntos por el Cambio parece no sólo limitarse al ámbito estrictamente político. Ahora fueron los cocineros allegados a distintas figuras del partido los que encendieron la hornallas.

Se trata de Martiniano Molina, precandidato a intendente de Quilmes apoyado por Horacio Rodríguez Larreta, y Dante Liporace, quien supo comandar la cocina de la Casa Rosada en los años en que Mauricio Macri fue presidente.

Ambos políticos se encuentran distanciados en medio da la disputa partidaria en las PASO 2023, y parece que la interna habría llegado literalmente hasta la cocina del partido.

Todo arrancó cuando Molina publicó en su cuenta de Twitter un descargo por algunos comentarios de los usuarios. “Entro muy poco a twitter pero me llamó la atención como se “burlan” de mi por ser cocinero. Estoy MUY ORGULLOSO de mi oficio, lejos está de ofenderme. Además quienes lo usan como un insulto, de qué trabajan?”, dijo.

Entro muy poco a twitter pero me llamó la atención como se “burlan” de mi por ser cocinero. Estoy MUY ORGULLOSO de mi oficio, lejos está de ofenderme. Además quienes lo usan como un insulto, de qué trabajan? — Martiniano (@YoSoyMartiniano) July 3, 2023

Fue entonces cuando un ácido Liporace le respondió: “Pero aparte se equivocan, vos nunca fuiste cocinero”.

Pero aparte se equivocan, vos nunca fuiste cocinero https://t.co/LA31bfYTKm — dante liporace (@dlipo77) July 3, 2023

Hace pocos días, Martiniano había defendido la gestión de Rodríguez Larreta y sostuvo: “Si confundimos tibieza con no gritar, no agredir y demás, la verdad que es un error. En realidad, Horacio es un tipo realmente ordenado, que no agrede, que labura 16 horas por día y que se pone de acuerdo para hacer transformaciones profundas”.

Por su parte, Liporace expresó su postura respecto de los cruces que se están dando dentro de JxC. “¿No es hora de que se dejen de tirar mierda dentro del mismo partido? No parecen tarados, son tarados . Me tienen re podrido”, afirmó.