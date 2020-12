Interna y carpetazos en el Gobierno: CFK “operó” a una ministra y Alberto salió al cruce

La ministra salió al cruce de una publicación maliciosa en su contra y se despachó: «Parece que algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar a la Argentina» La ministra de Justicia Marcela Losardo hizo su descargo anoche en Twitter en respuesta a una acusación hecha por el blog El disenso, seguidas por las declaraciones del polémico periodista y ex concejal cordobés Tomás Mendez en Radio 10, donde se la acusó de tener una cuenta “offshore” junto a su marido.

“Parece que algún irresponsable quiere ensuciar a los que venimos a cambiar a la Argentina”, escribió, muy enojada, la ministra y ex socia de Alberto en emprendimientos inmobiliarios.

En respuesta a lo publicado por el sitio @ElDisenso y a las declaraciones vertidas en @radio10 por @mendeztomascba , quiero aclarar que no tengo ninguna offshore y mi marido tampoco; no tengo relación con el exministro Garavano ni con mesa judicial alguna.

Trabajé como abogada asesorando en lo técnico al ex subsecretario de Derechos Humanos y ex alumno de Alberto. Me pidieron la renuncia cuando se me exigía callar las críticas de Alberto Fernández al gobierno de Macri, a lo que obviamente no accedí y me despidieron.