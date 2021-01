Investigan si el marido de Carolina Píparo atropelló a dos motociclistas que aseguran no ser ladrones

Carolina Píparo sufrió un violento robo en la madrugada del 1 de enero, y ahora investigan la participación de los jóvenes atropellados por su esposo.

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, fue nuevamente víctima de un violento asalto. En la madrugada del 1 de enero fue abordada por seis motochorros cuando se encontraba en la ciudad de La Plata junto a su marido. Ahora, investigan si los dos jóvenes atropellados por su esposo fueron partícipes o no.

“Recién logro conectarme después de haber pasado nuevamente por un delito. Fui abordada por 6 delincuentes en moto, mi familia y yo estamos bien. No es el principio de año que nadie espera. Gracias por preocuparse y por el apoyo, cariños a todos”, escribió Píparo desde su cuenta de Twitter.

En la huída, la diputada y su esposo atropellaron a dos jóvenes que al parecer estaban involucrados en el asalto pero el abogado de ellos negó que hayan sido partícipes del robo. “Nosotros consideramos que hubo lesiones leves”, expresó el abogado Juan Beluardo y agregó: “Quedaron en la vía pública en un estado de indefensión total y la señora Píparo siguió su camino”.

Por su parte, Carolina Píparo se indignó ante estas acusaciones y en diálogo con TN, aseguró: “No puedo creer que haya tanta capacidad de inventiva sobre situaciones en las que uno no le gustaría estar, acá no hay grieta. Hoy lo puedo contar porque los seis motochorros que me abordaron decidieron no disparar”.

El relato de Carolina sobre el asalto

La diputada y su esposo fueron abordados mientras dejaban a su padre en la casa. “Estaban bajando vajilla del vehículo y en ese momento en el que yo quedo en el interior del auto, me abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas apuntada por una pistola”, comenzó contando.

“Mi marido los siguió mientras yo me comuniqué al 911 indicando al operador por qué calle íbamos. En un momento se sumaron dos motos a esas tres y las cinco nos cerraron el paso, chocamos con una de ellas y tres nos empezaron a perseguir. No sé cuantas cuadras hicimos hasta encontrar a la policía con ellos atrás pretendiendo atacarnos”, agregó Píparo.