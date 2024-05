Investigan si Espinoza contrató a su secretaria en “negro” y si fue a su domicilio en el vehículo oficial

La denuncia fue realizada por el concejal de La Matanza, Eduardo Creus, quien apuntó también contra el jefe de Gabinete del municipio.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue denunciado por el uso de recursos públicos en el caso por el que fu procesado por abuso sexual en 2021 a Melody Raskaukas, quien trabajaba en la secretaria privada del municipio.

El concejal Eduardo “Lalo” Creus, representante del PRO local, fue el encargado de presentar la nueva denuncia. Creus compitió contra Espinoza en la elección del año pasado.

“Esta parte considera que debieran ser analizadas distintas conductas, que presuntivamente podrían constituir otros delitos no investigados en la denuncia efectuada por la Sra. Melody Jacqueline Raskaukas y resultan de extrema gravedad”, sostuvo el denunciante.

En la presentación, solicitó que se investigue si la víctima fue contratada en negro por el Municipio y que cuando eso ocurrió le cambiaron el nombre por el de María Micucci; si la noche de los hechos Espinoza fue a su domicilio en un auto oficial con sus choferes y la custodia de la policía bonaerense; y si el jefe de Gabinete del Municipio, Claudio Lentini, formó parte de la coacción a la víctima para que retire la denuncia por abuso. Todos los datos forman parte del expediente judicial.

Creus exigió que Espinoza sea investigado por los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y malversación de caudales. Lentini fue denunciado por abuso de autoridad y encubrimiento. Y el legislador pidió que ambos sean investigados por coacción y amenazas.

La denuncia fue presentada ante la jueza de instrucción María Fabiana Galletti, quien procesó a Espinoza por abuso sexual, quien enviado el caso a sorteo para que intervenga un nuevo juzgado.

El abuso por el que Espinoza fue procesado -y que está bajo revisión de la Cámara del Crimen- ocurrió el 10 de mayo de 2021 en el departamento de la mujer. Ella contó, y así consta en el procesamiento, que durante la cena Espinoza le dijo que estaba contracturado y le pidió masajes. Ella le dijo que no y lo mandó a descansar, pero la respuesta fue: “No tengas miedo, dale”. De manera intimidante se desabrochó la camisa, afirma la denuncia. Le dijo que no tuviera miedo porque “las mujeres de sus amigos tenían bigote”.

“Fernando, no sé qué vas a hacer pero te pido que no, te pido que te vayas de mi casa”, le dijo la mujer. Pero Espinoza “una vez dentro de la habitación se quitó el pantalón, la camisa que previamente se había desabotonado y quedó en ropa interior”. Cuando volvió a pedirle que se fuera, “el imputado la sujetó fuertemente, indicando la víctima que no recordaba exactamente cómo pasó, pero que él logró terminar encima de ella en la cama”.