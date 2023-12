Israel descubrió un centro de mando de Hamas en el medio de la expectativa por las negociaciones de un alto el fuego

JERUSALÉN.- Las fuerzas armadas de Israel afirmaron anoche que hallaron un centro de mando de Hamas en el corazón de Ciudad de Gaza, mientras aumenta la presión para que el gobierno israelí reduzca la intensidad de su devastadora ofensiva militar contra el territorio palestino.

El ejército explicó que había expuesto el centro de una vasta red subterránea utilizada por Hamas para mover armas, hombres y suministros por toda la Franja de Gaza. Destruir los túneles es un objetivo importante de la ofensiva isrraelí.

The IDF has uncovered Hamas’ largest tunnel so far–only 400m from the Erez humanitarian crossing. This tunnel was utilized by Hamas to launch a deadly attack and destroy the crossing, a vital route for Gazans commuting to Israel for their livelihoods. pic.twitter.com/aTT5vAb9BK— Israel Defense Forces (@IDF) December 20, 2023