Jaime Durán Barba: “Milei puede no terminar bien”

El exasesor político de Mauricio Macri se refirió al presidente y le pronosticó un oscuro futuro “si no tiene la capacidad de parar un rato el carro y pensar las cosas”.

Transcurrido ya más de un mes y medio de la presidencia de Javier Milei, el exasesor político de Mauricio Macri y una de las piedras fundacionales del PRO, Jaime Durán Barba, se refirió al mandatario argentino.

“Puede no terminar bien si es que no tiene él la capacidad de parar un rato el carro y pensar las cosas. La sociedad de la internet no piensa, no lee. Y también es necesario pensar, y también es necesario leer. Si Milei para un rato el carro, y tiene él algunas ventajas, es una persona preparada“, sostuvo Barba.

Respecto de las actitudes del actual presidente argentino, analizó: “Expresa o expresó hasta las elecciones las pulsiones de la juventud, o la juventud se identificó con él. Tiene ventajas. Lo que no puede es creer que con su sola voluntad la gente va a obedecer. O los gobernadores votan por la ley o no les mando un peso. Y conociendo a muchos gobernadores en Argentina, no te olvides que yo viví la década del ‘70, y los últimos 20 años en Argentina, y los gobernadores normalmente no creen que son empleados del Ejecutivo. Yo me imagino la cara de (Alfredo) Cornejo en el momento en que le ordena el presidente cerrar”.

“Yo creo que el error de Milei fue pensar que en ese primer mes, en que todavía no está bien instalada una cabina de piloto, podía cambiar a todo el país con un decreto. Ese es el error”, agregó.

En diálogo con Infobae habló también de lo que distingue al Presidente. “Yo creo que una de las razones del gran éxito de Milei es que la gente percibió que era distinto. Es distinto. Podrás criticarle, podrá gustarte o no, pero evidentemente él no se comporta como los demás líderes tradicionales de nuestro país. A mí me llamó mucho la atención cuando Cristina Fernández, que siempre es tan hosca y tuvo una actitud fea en mi criterio, en la transmisión del mando, bailoteando”.

También hizo referencia al conocimiento de la política dentro del entorno del mandatario y comentó: “Hay falta de experiencia en el sector que rodea más a Milei, porque no te olvides que la mitad del gabinete viene de Macri y tiene mucha experiencia: (Luis) “Toto” Caputo, (Federico) Sturzenegger, Patricia Bullrich, etcétera. Pero el núcleo más cercano a Milei no tiene experiencia de política”

“Es un grupo interesante. Yo creo que una mujer como Diana Mondino es una mujer realmente preparada, de hablar con ella. A (Guillermo) Francos no lo conozco, pero por lo que veo tiene comportamientos que demuestran conocimiento. Pero mira, todo gobierno, si he participado en bastantes, en México, Ecuador, en Argentina, todo gobierno en los primeros seis meses empieza a conocer los pasillos del poder. Es así, no hay remedio. Recién en los seis meses uno se ubica”, concluyó.