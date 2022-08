“Jamás discutas con burros”: estalló otra pelea entre Nicole yCubero y cruzan indirectas en redes

El exfutbolista revocó el permiso que tenían sus hijas en común para viajar al exterior y se reactivaron viejos problemas con la modelo.

Se abre un nuevo capítulo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero. Hace unos días, trascendió que el exfutbolista le habría revocado el permiso que autorizaba a sus tres hijas para viajar al exterior con su mamá.

Las cámaras de Intrusos (América) fueron a buscar a la modelo para preguntarle qué opinaba de la nueva movida de su expareja, pero ella le bajó el precio a la disputa sin olvidarse de dejarle un mensaje: “No, no estoy al tanto. Llegado el momento de viajar al exterior tendré que chequear. Si es así, qué le hace una mancha más al tigre”.

“No me hago ideas de lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución. Yo solo te puedo hablar de mí. Es difícil hablar del otro. Acá el tema no son mis sentimientos, son los hechos. Y los hechos hablan por sí solos”, lanzó Nicole. Pero eso no fue todo: también publicaron filosos mensajes en sus cuentas de Instagram.

Los posteos cruzados entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

El primero fue Fabián Cubero, que publicó una suerte de fábula en varias historias: “Jamás discutas con burros”. “La peor pérdida de tiempo es discutir con el necio y fanático al que no le importa la verdad o la realidad, si no solo la victoria de sus creencias e ilusiones. Jamás pierdas tiempo con discusiones que no tienen sentido”, decía a modos de conclusión de su historia.

“Hay personas que por muchas evidencias y pruebas que les presentemos, no están en la capacidad de comprender, y otras están cegadas por el ego, el odio y el resentimiento, y lo único que desean es tener razón, aunque no la tengan”, disparó sin piedad.

Nicole Neumann y Fabián Cubero se tiraron indirectas en redes sociales. (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial // @fabiancuberooficial)

Por su parte -y tan solo una hora después de la publicación de su exmarido- Nicole Neumann posteó: “Las cosas no son siempre como parecen. El ciervo no está cruzando la carretera. La carretera está cruzando el bosque”. Si bien el mensaje podría llegar a pasar desapercibido y justificado por la temática ambiental que le interesa, lo que llamó la atención es el timing.

Mientras tanto, contó una linda noticia respecto a su hija Allegra. “Cuando no te tocaba ir al cole, ni el grado de tus hijas actúa… Pero una hija es escolta. Yendo”