Jaquean al millonario negocio de los “costos de servicio” en las entradas online

La asociación civil Unión de Consumidores de Argentina (UCA) presentó una demanda colectiva contra la productora DF Entertainment, del empresario local Diego Finkelstein, por obligar a los fanáticos a comprar entradas a través de su propia empresa All Access, que cobra entre un 8% y un 9% de costos adicionales sin una contraprestación clara; además, reclama una devolución multimillonaria a los usuarios

La Unión de Consumidores Argentina presentó en las últimas horas una demanda de acción colectiva contra la productora DF Entertainment por obligar a los fanáticos de la música a concretar la compra de entradas a los shows que organiza a través de la plataforma All Access, que suma al costo final entre un 8 y un 9% del valor de la entrada por los “costos de servicio”.

Tanto la productora DF Entertainment como All Access tienen detrás al empresario Diego Finkelstein. La productora, además, está detrás de la mayoría de los shows internacionales más destacados en el país y el festival Lollapalooza local es su nave insignia.

“Su comportamiento supone el enriquecimiento ilícito de las empresas a costa del bolsillo de los consumidores y usuarios”, denunciaron desde la asociación civil, según se desprende del documento al que tuvo acceso NEXOFIN. En su reclamo, además, exigen que haya un resarcimiento a los usuarios que fueron víctimas de esta maniobra, lo que podría generar pérdidas multimillonarias para la compañía en la que Finkelstein tiene como socio mayoritario a la estadounidense Live Nation Entertainment.

“La empresa ha afectado severamente los derechos de los consumidores y sus intereses económicos con protección constitucional (CN:42). También violó flagrante y objetivamente la disposición del art. 4 de la ley 24.240, art. 1100 CCCN art. 42 CN al no informar claramente las condiciones del supuesto servicio que otorgó a los consumidores. Todo ello respecto de cientos o miles de consumidores afectados por la abusiva conducta desplegada por la demandada”, explica en su denuncia la asociación civil Unión de Consumidores Argentina.

Según pudo confirmar NEXOFIN, dos de cada tres shows que organiza DF Entertainment terminan obligando a los consumidores a pasar por la web de All Access, que se lleva una jugosa tajada por cada compra. A modo de prueba, en una preventa para asistir al próximo festival Primavera Sound Buenos Aires, los fanáticos deberán pagar $ 1.800 por “costos de servicio” en caso de optar por la entrada de tres días que ya les cuesta $ 12.000.

Otro caso confirmado por este medio es el de la cantante Dua Lipa: en una entrada de $ 10.000 los seguidores de la artista deberán pagar $ 1.500 por “costos de servicio”.

El ejemplo de Primavera Sound Buenos Aires, donde los fanáticos que quieran asistir deberán pagar $ 1800 de “costos de servicio” para hacerse de la entrada

En su demanda de acción colectiva, la asociación explica: “No existe a cargo de la demandada ningún servicio asociado al costo extra que cobra para sí misma sobre el valor de la entrada. No es quien organiza el evento, no es quien emite las entradas, no es quién fija la modalidad, no es quien define cuál será la tecnología de las entradas. Por lo tanto, no puede explicarse cuál es finalmente el servicio relacionado con la venta de las entradas que se arroga la empresa”.

“La empresa actuó a sabiendas de que sería muy poco probable que cada uno de los consumidores que adquirieron entradas, le iniciara una demanda por el incumplimiento a las normas consumeriles, por lo que decidió cobrar por un servicio JAMÁS prestado aprovechándose de la circunstancia de que no tenían otra forma de adquirir entradas para los eventos que deseaban adquirir si no era pagando un valor extra sin ningún justificativo. Lo cual denota una actitud por lo menos altamente

reprochable y desaprensiva, que agrava los hechos”, apuntaron desde la Unión de Consumidores Argentinos.

Tras su reclamo, la asociación civil exigió que se tomen medidas concretas para frenar esta maniobra. En este sentido, solicitó que se “determine la correspondiente devolución de las sumas reclamadas con base en los hechos y derechos que se describen en la presente demanda. Asimismo, venimos a solicitar se imponga una sanción punitiva”.