Jimena Latorre y una impactante revelación sobre la salud de Susana Giménez

La astróloga habló sobre la lesión de la máxima diva de la televisión argentina. Jimena La Torre – Susana Giménez

Susana Giménez es sin duda la protagonista de los últimos días en lo que a noticias se refiere. Todo comenzó cuando la semana pasada la diva viajó en medio de la cuarentena a su famosa residencia «La Mary» en Punta del Este y comenzaron a lloverle las críticas, y aunque se comprobó que no cometió ningún delito ya que tenía autorización para realizar el viaje, la prensa y la opinión pública la destrozaron.

Ayer, Sú, sufrió un accidente doméstico cuyo saldo fue la internación en un hospital de la ciudad esteña y, aunque horas después fue dada de alta, podría haber resultado de gravedad. “Susana se cayó llevando a Rita (la perra que adoptó en cuarentena). Estaba con un bolso y una cartera, tenía pantuflas, y cuando quiso subir una escalera, se tropezó”, había contado su hermano menor, Patricio Giménez, en diálogo con Luis Novaresio.

Finalmente, se conoció que Susana sufrió una luxación del codo izquierdo. Y aquí Jimena Latorre es donde entra en escena.

Luego de que a la popular astróloga la descontextualizaran con un video en el que aseguraba que «los acuarianos debían probar diferentes situaciones para que al final del 2020 tuvieran la oportunidad de viajar a ese lugar que querían» y fuera motivos de burlas por la pandemia que azota al mundo desde marzo, conversó con InfoVeloz y nos brindó su conocimiento y proyecciones para la diva y también para la Argentina.

«Lo que yo dije en aquel momento fue que este año era un año para viajar para ACUARIO, que era un año ir probando distintas situaciones para que hacia el final del 2020 tuvieran la oportunidad de ir a ese lugar y tuvieran la oportunidad de ir a ese lugar. Yo en un momento también digo ‘¿conociste un chongo? Bueno, fines del 2020 / principios de 2021, te vas y lo conocés porque el 2021 es el año de ACUARIO’”, viéndolo a la distancia, el consejo de Jimena no es para nada descabellado: por la cuarentena abundan los usuarios en apps de citas virtuales como Tinder o Happn y el sexting está a la orden del día.

“En ese mismo programa hice un par de predicciones muy acertadas como la que le hice a Juana Repetto ‘te vas a casar’ y le digo a Pampito, ‘te vas a mudar’ y luego se cambió de canal”. Pero en el marco de ese fuera de contexto que se viralizó en las redes, Susana Giménez que es de acuario, se va de viaje, a mi me cumple la predicción. (Vale aclarar que viajes durante el 2020 hubo, sino no se hubiera desparramado el virus como ocurrió.)

“Pero el punto es que cuando ocurrió el accidente de Susana, me enteró que tiene un problema en el codo izquierdo. Y la izquierda es la parte receptiva de la energía negativa. Y el codo, puede tener que ver con la flexibilidad de ella ante situaciones que tienen que ver con un tema más afectivo, de la familia. El no poder decir algo. O no querer decirlo. Obviamente, no es nada grave lo que le ocurrió pero sí podemos pensar que la mala onda que le han enviado en estos días, le llegó”, confió La Torre.

Jimena, además, en “Implacables” le realizó el arcano personal del año para Susana y fue muy acertado y profundo sobre su vida y lo dicho en aquel momento resulta imposible no relacionarlo con lo que además le ocurrió a la diva ayer: desde el Sindicato de Choferes Privados, le enviaron una carta documento con la intimación del pago de aportes previsionales y sindicales que suman más de $3,600 millones y según trascendió la AFIP le habría trabado un embargo por un millón de dólares.

Y nos deja un consejo para todos, no sólo exclusivo para Susana: “Las malas ondas, llegan. Así que evitémoslas más que nada por las redes sociales, porque por más que sean de forma virtual, llegan. Y esto quedó demostrado con esta situación. Y tampoco importa que sea un personaje famoso. Evidentemente, llegan. A la gente le llega igual.”

Además, Jimena habló sobre el futuro de la Argentina, en “La noche” el programa de Leandro Rud y predijo un cambio grande para todas las familias del país y que entre julio y septiembre de este año se va a hallar un camino, una salida y una iluminación. Porque esto se va a ir solucionando y la gente va a empezar a encontrar la forma para salir hacia la luz.

“En dos años, esto se ordena. Habla de organizar nuestro propio mundo. No sé cómo argentina va a salir, pero va a salir y se va a parar. Yo no hago política. Yo leo el tarot y digo lo que sale”, explica.

En tanto que en “Los ángeles de la mañana” se anticipó a que “Argentina no iba a tener el mejor año”.