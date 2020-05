Jonatan Viale y Feinmann enojados con el gobierno y la cuarentena: “¿Hasta cuándo?”

El analista Manuel Adorni fue invitado al programa Intratables y se enfrentó a un acalorado intercambio sobre la situación económica del país con Diego Brancatelli.

“Legó el coronavirus y desmoronó todo”, respondía el periodista frente a las preguntas del especialista en economía que insistía en que el Gobierno “nunca tuvo números buenos” durante su gestión.

“No, pero no es el gobierno. Coronavirus, pandemia , no tiene responsabilidad directa el Gobierno. La economía mundial se está derrumbando y el Presidente mismo asume que va a ser muy complicado“, continuó Brancatelli, reconocido simpatizante del gobierno de Alberto Fernández.