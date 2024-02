Jorge Lanata y la Ley Ómnibus: “Hasta ahora, Milei está logrando una victoria”

El periodista analizó las primeras semanas de Javier Milei como presidente y la megasesión en Diputados.

Por primera vez, el periodista Jorge Lanata se refirió al debate en el Congreso sobre la Ley Ómnibus impulsada por Javier Milei, y si bien afirmó que puede afectar el humor social, el presidente “no está perdiendo por tener mucha llegada hacia las personas apolíticas”.

“Su única preocupación es no quedar ante el gran público como un político, lo que lo lleva a andar en avión de línea, andar en auto desde Olivos a la Casa de Gobierno”, comentó y agregó: “Hasta ahora mi conclusión es que ganó porque no es un político. Le importa poco quedar bien o quedar mal”.

Respecto de la megasesión en el Congreso, afirmó que “con la poca cantidad de diputados y la mínima cantidad de senadores, lo que está logrando es una victoria, lejos” y que “esto no termina cuando se termine de discutir, en todos los temas quieren ir a fondo o nada. No van a a querer conciliar, si no se aprueba van a un plebiscito“.

Sobre algunas de las medidas que tomó el Gobierno en los últimos días, como cancelar los alimentos de comedores, el periodista manifestó que “no se sabe cómo puede tomarlo la gente, porque quieren reemplazarlo con dinero“.

“Estas decisiones van a modificar el humor social. Ellos son demasiado optimistas respecto a los resultados de lo que están haciendo, pero hasta ahora no están perdiendo“, concluyó.