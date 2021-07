Juan Carlos de Pablo: «Acá estamos jodidos en el plano sanitario, económico y político»

Durante una exposición en la que participó El Cronista, el especialista recorrió el plano de la economía y la política, y se mostró crítico frente a la actualidad del país. Cuál es su perspectiva sobre la realidad argentina.

Contundente como suele ser, el economista Juan Carlos de Pablo esbozó las claves principales para comprender mejor la coyuntura argentina, apuntó contra el manejo del Gobierno en el marco de la pandemia y advirtió que los errores en materia de vacunación «se pagan en vidas».

Al contextualizar el escenario económico, político y sanitario de Argentina, el analista criticó duramente a las autoridades nacionales y consideró que hablar del equipo económico en la actualidad «es una fantasía». Es en esos términos que el último jueves disertó en un webinar organizado por Planexware, del cual participó El Cronista.



«Cuando a mí me preguntan si hay plan o no hay plan, yo digo: ‘no voy a entrar en nomenclaturas pero debo decir que la tasa de inflación implícita en cada porción de la política y economía tiene que ser la misma‘», planteó en referencia a la cuestión inflacionaria.

Y en esa línea ejemplificó: «Si el precio de las verduras crece un 121% y el precio del gas en red 21%, tenemos un problema. Y encima no estás devaluando». En resumen, advirtió que «El panorama inflacionario sigue siendo verdaderamente preocupante».

Al pronunciarse sobre el equipo económico, de Pablo opinó que los integrantes «están con cosas individuales» porque «no hay sentido de equipo». En ese eje, como ya mencionó en otras oportunidades, remarcó que «Hablar del equipo económico hoy es una fantasía».

«¿Cuál es la idea del equipo económico?», preguntó de forma retórica en su exposición. Y rápidamente, contestó: «No movamos nada, ahora vienen las elecciones. No movamos el dólar, no movamos esto, no movamos lo otro».

Según sus reflexiones, la pregunta elemental que hay que hacerse es si podrán llegar de esa manera a las elecciones. «Hay gente que dice que sí y otros que no -puntualizó-. No tenemos cómo saberlo. Pero sí tenemos derecho a sospechar una cosa dramática: si en agosto, Dios no lo permita, tenemos una hiper, la capacidad de reacción política del Gobierno y económica del equipo es nada«.

Después de las elecciones, ¿creen que hay alguien dentro del equipo económico pensando hoy en el paquete que va a ser el día posterior a las urnas?, cuestionó. Y a renglón seguido, alertó: «El día posterior a las elecciones devaluamos, tarifazo».

«Acá estamos jodidos en el plano sanitario, económico y político», sintetizó el analista.





En lo que respecta al panorama sanitario, de manera tajante, el economista sentenció: «Los errores en vacunación se pagan en vidas, al tiempo que los errores también se pueden pagar en caída del salario y del empleo«, entre otros.

Es «muy pero muy importante» lo que hacen en el Gobierno con el tema de las vacunas «o lo que no están haciendo», deslizó de Pablo. Y con sarcasmo, agregó: «Debo decir que en mi carácter de jovencito, 77 años, sigo esperando la segunda dosis de la Sputnik V. Me dijeron que antes de Navidad voy a tener novedades, pero no me dijeron de qué año«, bromeó.

Por último, respecto del cepo aéreo, aseguró que «esto de putear para que no haya miles de argentinos que vayan a Miami, se vacunen y vuelvan, ignora un principio fundamental del comercio». Pero es un argumento que plantean los infectólogos «que no tienen porqué saber economía», acotó, al tiempo que describió a esta situación como «una locura«.

