Juan Grabois: “Quiero un millón de lotes para que la gente construya su casa”

En el marco de la pandemia y el hacinamiento, el líder de la CTEP justificó la ocupación al calificar la toma de tierras como «una situación delictiva de gente que no tiene intención delictiva». Con la pandemia de coronavirus ya instalada y los estragos económicos y sanitarios que produce su propagación, se ha registrado un aumento en el número de hechos delictivos que acontecen en nuestro país. Entre ellos,se convirtió en moneda corriente los últimos meses y ha generado posturas de todo tipo. En ese sentido,dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), se refirió en una entrevista a la “oleada de toma de tierras” y dijo que se trata de “una situación delictiva de gente que no tiene intención delictiva”.

En exlcusivo con Viviana Canosa para Canal 9, Grabois comentó que en las últimas dos semanas se produjeron alrededor de “15 o 20 tomas de tierras” en distintos puntos del país. La explicación que le atribuyó al hecho tiene que ver con la fuerte crisis económica que soporta el país y el hacinamiento que se vive “con el virus dando vueltas”. En ese marco, advirtió que la toma de terrenos “es una situación delictiva de gente que no tiene intención delictiva, como cuando cartonear era un delito”.

El referente de la CTEP insistió en todo momento con la cuestión de la planificación. En esta misma línea, planteó la necesidad de un “plan de desarrollo humano integral” que contempla la creación de “4 millones de puestos de trabajo; un millón de lotes para que la gente se vaya construyendo su vivienda con agua, luz y cloacas; urbanización de 4.400 barrios populares y creación de 200 comunidades rurales organizadas”.

“¿No podemos hacer 500 mil o 600 lotes de 10 por 20 metros para que la gente los pueda ir pagando a 20 años y construya su casa? Si no están esos lotes, a la larga o a la corta, la gente va a buscar dónde ir a vivir. Eso hay que planificarlo”, advirtió. “No hay que ser Einstein, no es un reactor termonuclear, es darle un terrenito a cada familia“, comentó.

Según los cálculos realizados por Grabois, la puesta en marcha del plan costaría unos “750 mil millones de pesos“, de los cuales la mitad la pondría “el Estado”, pero “la otra mitad tiene que venir de las grandes fortunas, de los tipos que tienen más de mil millones de dólares“.

“Hermano, tenés un lote de 10 por 20 en Catelli, Cañuelas. Lo pagás a 20 años, 600 pesos por mes. Va a haber fila de gente que quiere tener un pedacito de tierra para vivir”, expresó el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos.