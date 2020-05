Juan Manzur se adjudica ahora la inauguración de una obra que el mismo paró

El Gobernador de Tucumán reactivó ahora la planta cloacal de Las Talitas junto a Alberto Fernández. Sin embargo, la obra ya pudo haber sido puesta en marcha aunque Manzur no quería la «foto» con Peña

El presidente Alberto Fernández viajó por primera vez al interior del país luego de decretar la cuarentena obligatoria. Lo hizo a Tucumán, donde junto al gobernador Juan Manzur recorrió la planta de residuos cloacales ubicada en Las Talitas.

En conferencia de prensa, el titular del Poder Ejecutivo nacional celebró poner en funcionamiento la obra esperada por miles de vecinos de la zona.

La instalación fue transferida oficialmente por el Gobierno central a la administración provincial tras la firma de una serie de acuerdos vinculados al desarrollo de obras sanitarias, viales y habitacionales.

La obra de Las Talitas no fue terminada por el gobierno de @cfkargentina. A finales del 2015 el avance financiero de la obra era menos del 50%. @alferdez se adjudica un poroto que no es suyo. Así lo comprueban los informes del Enhosa. pic.twitter.com/Hqi6xLGzk9 — Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) May 21, 2020

Tras la recorrida por la planta se realizó una conferencia de prensa donde el presidente de la Nación adjudicó el mérito de la planta a la ex presidenta de la Nación y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, y expresó estar contento de ponerla en funcionamiento.

“Cristina terminó esta obra en el 2015. Uno no logra entender que obras terminadas no sean puestas en funcionamiento por alguien que puso poca atención en los tucumanos. Porque con esa obra que no se puso en marcha no se afectó al gobierno de Juan Manzur, se afectó a decenas de miles de tucumanos que no pudieron disfrutar de esa planta”, expresó Fernández.

Sin embargo, en Manzur se negó a su inauguración en varias oportunidades a efectos de evitar la “foto” con el entonces presidente Mauricio Macri.

De hecho, en 2019 el exjefe de Gabinete Marcos Peña “pidió celeridad en la habilitación de una planta de tratamiento cloacal en Las Talitas y que el gobernador trabaje en conjunto con el oficialismo como lo hizo tiempo atrás”, según la oportuna crónica de diario La Gaceta. Se tituló la nota: Marcos Peña en Tucumán: un pedido a la SAT y varios mensajes a Manzur

“Bueno, vinimos a visitar (el predio) con la esperanza de poder ya transferir y poner en funcionamiento esta planta de tratamiento cloacal de Las Talitas. Lamentablemente no ha habido voluntad de la empresa provincial (SAT) de recibir esta obra que se hizo en un 70, 80% en nuestra gestión y que beneficiaría a más de 130.000 habitantes de la zona”, dijo entonces Marcos Peña.