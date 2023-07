Juan Zabaleta sentenció a Alberto: “El albertismo no existe ni existió nunca”

Esta mañana, el intendente de Hurlingham criticó al Presidente y le dio el ultimátum a Máximo Kirchner para que defina su apoyo en las PASO del 13 de agosto. 5 julio, 2023

El ex ministro de Desarrollo Social de Alberto Fernández – que dejó su cargo para competir nuevamente como indente de Hurlingham- Juan Zabaleta, es el único dirigente peronista al que La Cámpora le plantó una interna en la provincia de Buenos Aires.

Este fin de semana, Máximo Kirchner cargó contra el mandatario local en el lanzamiento formal del candidato de su agrupación, Damián Selci, el hombre que se hizo cargo del municipio durante el interinato en el que “Juanchi” se mudó al Ministerio de Desarrollo Social, entre agosto del 2021 y octubre del año pasado.

“Máximo es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires que yo integro. Y la verdad me apena haberlo visto el sábado pasado en Hurlingham acompañando a un sector, su sector, La Cámpora, y no entendiendo que su rol es amalgamar, y que amalgamar también es entender las diferencias”, expresó Zabaleta, en medio de la feroz interna que enfrenta en su localidad. “El que gana, conduce”, enfatizó.

“No verlo como un drama, como un problema. Es una primaria abierta. Cuando por julio del 2021 me convoca el Presidente, la Vicepresidenta, también Sergio Massa y Máximo Kirchner, a integrar el gabinete nacional, a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, yo por supuesto no lo dudé un minuto. También les dije a mis vecinos que iba a volver. Cuando me tocó volver se generaron situaciones y diferencias con sectores del frente hoy Unión por la Patria…”, afirmó Juanchi.

“El intendente soy yo, a mí me votaron en octubre del 2019”, agregó, dejando la duda de que ante su paso por el Gabinete nacional, La Cámpora quiso cogernar el municipio.

“Yo soy un tipo de consenso. Tengo vínculo y diálogo con opositores. En el peronismo no se cogobierna, se conduce, se está al frente de un gobierno y se conduce. También, en algún punto, se acuerdan políticas, pero cuando eso no se puede, bueno, hay herramientas como la que vamos a tener el 13 de agosto para que sean los vecinos y las vecinas los que decidan quiénes van a ser los candidatos de Unión por la Patria“, comentó.

Respecto a las diferencias entre Cristina y Alberto y la posibilidad de que el primer mandatario se haya “independizado” de ella para tomar decisiones en función de fortalecer su liderazgo, Zabaleta fue contudente: “No existe el albertismo, no existió nunca. Siempre todos entendíamos que la base para gobernar, y fundamentalmente para encarar un proceso electoral, era la unidad. En algunos casos pudo haber fallado. En esta elección se encontró una síntesis”.