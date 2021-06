Juana Viale chicaneó al aire a Gladys Florimonte: “Querías un cambio y lo tuviste”

La actriz, que en algún momento apoyó el gobierno kirchnerista, contó que considera irse a vivir afuera por la falta de dindero

La conductora del programa, Juana Viale, aprovechó el momento para recordarle que votó a Alberto Fernández porque “quería un cambio”.

“En este programa, cuando estaba la abuela (Mirtha Legrand), dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros…“, ironizó Viale y la “chicana” rápidamente se viralizó en redes sociales.

La actriz, por su parte, explicó que “no es albertista ni kirchnerista” y que viene “de una familia peronista”: “Yo quería un cambio. Con el radicalismo no fue. Vamos con este, a ver qué pasa. Tampoco fue, no lo sé. Tampoco hubo tiempo para decidir a ver qué iba a hacer este hombre (por Fernández), estoy en desacuerdo en un montón de cosas”, aseguró Florimonte.

Juanita Viale, a Gladys Florimonte: “Querías un cambio y lo ibas a votar a Alberto; lo votaste y tuviste un cambio: vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros”. 👀 pic.twitter.com/SPfIuzidOo — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 20, 2021

La conductora insistió y le preguntó “cómo vive” el cambio por el que apostó. “Yo tuve que achicarme, tenía dos autos y me tuve que achicar porque nuestra profesión fue tan castigada, todos los artistas, se apagó totalmente. Yo pude laburar en el verano en Córdoba, que me fue bárbaro, ahorrar unos pesitos, sobrevivir con eso y me tuve que achicar”, explicó la actriz, y agregó: “Tenía un dinero para irme a ver a la Virgen de Guadalupe y no pude ir, porque me lo tuve que comer porque no teníamos trabajo”.

“Cuando empezó la pandemia digo ‘vino esta enfermedad’, y después llegó un momento que me quería ir, digo ‘¿qué hago acá?’. Tengo familiares en Uruguay, amigos en Miami, en Italia, podía ir a cualquier lado”, contó la actriz, y completó: “Yo amo a la Argentina y digo ‘culpa de todos estos, por qué me tengo que ir si yo amo a este país, me tengo que quedar acá’”.

“Me encantó cómo hablaba este hombre (por Fernández) y le creí. Después me fui para Córdoba, el gobernador Schiaretti abrió las cosas, más o menos se podía estar. Acá fueron nueve meses que me estaba volviendo loca en un departamento. Y allá empezamos a laburar, gracias a Dios, pude hacer la temporada”, destacó Florimonte.

“Si me decís hoy, la verdad que no voy a votar nada, porque nada me convence. Todos los políticos son piripipí”, cerró la actriz, desencantada con el gobierno al que votó.