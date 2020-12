Juana Viale compartió una fake news y la mataron en las redes: “Podría ser verdad”

Siempre existe el peligro, en las redes sociales, de caer presos de una noticia falsa, o «fake news» como se las denominan ahora, que fue justamente lo que le pasó a Juanita

Juana Viale, a cargo desde hace meses de los programas de su abuela, “Almorzando con Mirtha Legrand” y “La noche de Mirtha”, es además una activa usuaria de las redes sociales, donde comparte noticias importantes y opina sobre diversos temas de actualidad. Sin embargo, eso no la hace inmune a las fake news.

Esta semana la actriz y conductora generó confusión y enojo entre sus seguidores al compartir una noticia falsa sobre la metodología que se utilizará para evaluar a los chicos este fin de año, especialmente teniendo en cuenta el año atípico que se vivió.

La noticia en cuestión mezclaba además la muerte de Diego Armando Maradona.

“Naaaa, esto no puede ser verdad…. esto es fase news???”(SIC) se preguntó la actriz en su cuenta de Twitter, al compartir una noticia que afirmaba: “Nicolás Trotta mandará un proyecto de ley para retirar el 10 de las calificaciones en todos los niveles educativos a modo de homenaje a Maradona”.

Naaaa, esto no puede ser verdad…. esto es fase news??? https://t.co/wdcuA4peVJ — Juana Viale (@ViaJuani) November 29, 2020

Sin embargo, esta era una información proveniente de una cuenta llamada «INFOen140», que en su descripción aclara que comparte noticias falsas «para que boludos como vos las crean».

«Es fake. Pero lo más triste es que no me sorprendería en lo más mínimo», le contestó una seguidora. «Es fake pero perfectamente podría ser verdad, eso es lo grave… Con esta gente en el poder, todos los días te salen con algo nuevo…», tiró otro tuitero. «Sos tan tilinga que, además de no saber escribir, te creés cualquier gilada. Y ahí estás, en el prime time de un canal de aire porque te lo ‘ganaste’ por ser nieta de», la atacó un internauta.

Sabemos que es fake News! Ojalá todos los alumnos lleguen a desear ser el 10 en conocimiento, siempre! https://t.co/wdcuA4peVJ — Juana Viale (@ViaJuani) November 29, 2020

Más tarde, la heredera de Mirtha se corrigió: “Sabemos que es fake News! Ojalá todos los alumnos lleguen a desear ser el 10 en conocimiento, siempre!”, sostuvo.