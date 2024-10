Jubilados: cuándo se conocerá el monto que cobrarán de aguinaldo en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el próximo martes 12 de noviembre se informará el porcentaje de aumento que se aplicará a los haberes de jubilados y pensionados a partir de diciembre. Este incremento también definirá el monto del medio aguinaldo que se liquidará para ambos grupos a fines de 2024.

El aumento del haber se apoya en la publicación el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre que informará oportunamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que permitirá establecer el ajuste correspondiente en los haberes previsionales.

¿Cómo impactará ese aumento en el aguinaldo para jubilados y pensionados?

Cuándo se paga el aguinaldo para jubilados

De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 24.241, la prestación anual complementaria, más conocida como aguinaldo para jubilados, se paga en dos cuotas, en los meses de junio y diciembre, y equivale al 50% de las prestaciones detalladas en el artículo 17 de la misma ley.

En el caso de haber percibido las prestaciones solo durante parte del semestre, el aguinaldo se ajustará proporcionalmente al tiempo devengado, según lo especifica la normativa.

En ese sentido el aguinaldo para jubilados y pensionados es similar al salario anual complementario que perciben los trabajadores registrados tanto en el sector público como privado, que también se abona en dos cuotas que equivalen al 50% del mejor sueldo percibido en los seis meses inmediatamente previos a ese pago.

¿Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre?

Como mencionamos, el aguinaldo es un sueldo extra o salario anual complementario (SAC) que tienen derecho a cobrar los trabajadores argentinos siempre que estén registrados en el sistema de seguridad social de la Anses. El vínculo con su empleador debe estar registrado y éste debe realizar los aportes correspondientes. Esto incluye, por supuesto, a los trabajadores del servicio doméstico, que tienen su propio régimen de aportes al sistema.

En el mismo sentido, también cobran una suerte de aguinaldo los pensionados y jubilados que ya cumplimentaron los años de aportes previstos y reciben mensualmente su haber.

Pero no solo los trabajadores informales están exentos del pago del aguinaldo. Tampoco tienen aguinaldo los trabajadores registrados como monotributistas (freelancers, independientes, etc.) y los autónomos (dueños de empresas, comercios) salvo que se reserven algo de sus ahorros para invertir y hagan dos retiros anuales de esos retornos, como una suerte de aguinaldo personal.

Fuera de ello, a los siguientes grupos también les toca cobrar el medio aguinaldo de diciembre 2024:

Titulares de la Prestación Básica Universal

Titulares de la Prestación compensatoria

Titulares del Retiro por Invalidez

Titulares de la Pensión por Fallecimiento

Titulares de la Prestación adicional por permanencia.

Cómo acceder al recibo del aguinaldo para jubilados

El aguinaldo para jubilados, así como el cobro de los haberes mensuales de jubilados y pensionados, tiene también un recibo que las personas pueden visualizar y descargar desde la página web de la Anses o la aplicación MiAnses.

Tanto jubilados y pensionados como sus tutores o apoderados pueden acceder a los recibos de la prestación. Para ello solo es necesario contar con el número de prestación correspondiente.

Paso paso para acceder al recibo de jubilación:

Ingresar a la app mi ANSES o a la web de ANSES

Loguearse con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción «Jubilaciones y Pensiones» en el menú

Hacer clic en el link Consultar recibos de haberes

No hay ningún costo por acceder a la app o visualizar los recibos de jubilación, es un trámite gratuito. En esa área se podrá descargar también el recibo por el aguinaldo de jubilados y pensionados.

Qué significa cada ítem en el recibo de jubilación

Los conceptos que aparecen en el recibo de jubilados y pensionados y que explican qué monto corresponde cobrar por cada uno de ellos son los siguientes:

Prestación Básica Universal (PBU): es la Prestación básica para quienes hayan alcanzado la edad y todos los años de aportes necesarios durante su vida laboral.

es la Prestación básica para quienes hayan alcanzado la edad y todos los años de aportes necesarios durante su vida laboral. Prestación Compensatoria (PC) : es la prestación que se otorga por los aportes que hayas tenido hasta el 30/06/1994.

: es la prestación que se otorga por los aportes que hayas tenido hasta el 30/06/1994. Prestación Adicional por Permanencia (PAP) : es la prestación que se otorga por los aportes que hayas tenido con posterioridad al 30/06/1994.

: es la prestación que se otorga por los aportes que hayas tenido con posterioridad al 30/06/1994. Reparación Histórica: es el ajuste de la jubilación por aceptación voluntaria para actualizar haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

por aceptación voluntaria para actualizar haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prestación anual complementaria: es el aguinaldo que se cobra junto con los haberes de junio y diciembre.

es el aguinaldo que se cobra junto con los haberes de junio y diciembre. Bono extraordinario previsional (o Ayuda económica previsional): es el bono otorgado por el Gobierno Nacional

(o Ayuda económica previsional): es el bono otorgado por el Gobierno Nacional Retro Suplemento dinerario: es la diferencia entre el haber percibido y el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil, para quienes se hayan jubilado con los años de aportes efectivos para obtener la PBU. Incluye a las pensiones derivadas de dichos beneficios.

es la diferencia entre el haber percibido y el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil, para quienes se hayan jubilado con los años de aportes efectivos para obtener la PBU. Incluye a las pensiones derivadas de dichos beneficios. Bonificación por zona austral : es una bonificación del 40% que reciben quienes viven en la región patagónica (zonas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Sector Antártico, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Partido de Patagones y Provincia de La Pampa) Ley N° 19.485 y Resolución 637/2006.

: es una bonificación del 40% que reciben quienes viven en la región patagónica (zonas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Sector Antártico, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Partido de Patagones y Provincia de La Pampa) Ley N° 19.485 y Resolución 637/2006. Complemento al haber mínimo : es la diferencia que reciben todos los haberes inferiores a una jubilación mínima para alcanzar ese monto.

: es la diferencia que reciben todos los haberes inferiores a una jubilación mínima para alcanzar ese monto. Asignación por hijo: monto mensual por hijo menor de 18 años o discapacitado sin límite de edad.

monto mensual por hijo menor de 18 años o discapacitado sin límite de edad. Asignación por cónyuge : adicional mensual por cónyuge o conviviente. La cobra uno sólo de los integrantes del matrimonio.

: adicional mensual por cónyuge o conviviente. La cobra uno sólo de los integrantes del matrimonio. Aguinaldo Reparación Histórica: es el proporcional de aguinaldo que te corresponde si cobrás el Haber por Reparación Histórica.

No todos esos conceptos figurarán en el recibo de todos los jubilados y pensionados, sino solo los que correspondan a la persona en particular y al mes al cual refiere ese recibo. Es decir, no todos los jubilados tendrán, por ejemplo, un pago de asignación por hijo o cónyugue, y no en todos los meses se pagan bonos extraordinarios.

Además de los conceptos que refieren al pago, en el recibo de jubilación o pensión pueden figurar los siguientes descuentos que se realizaron al haber:

Obra social: es el descuento destinado para tu obra social (por ejemplo PAMI descuenta el 3% sobre la jubilación mínima). Si tu jubilación supera la mínima se descuenta el 6% sobre el excedente Ley 19.032 Art. 8.

es el descuento destinado para tu obra social (por ejemplo PAMI descuenta el 3% sobre la jubilación mínima). Si tu jubilación supera la mínima se descuenta el 6% sobre el excedente Ley 19.032 Art. 8. Descuento prestación anual complementaria : es el aporte a tu obra social que se calcula sobre el aguinaldo.

: es el aporte a tu obra social que se calcula sobre el aguinaldo. Créditos ANSES: si tenés un Crédito ANSES, vas a encontrar en tu recibo el descuento de la cuota, que nunca podrá superar el 20% de los ingresos netos mensuales. Si solicitaste más de un crédito podés encontrar el detalle de cada uno de ellos ingresando en mi ANSES.

si tenés un Crédito ANSES, vas a encontrar en tu recibo el descuento de la cuota, que nunca podrá superar el 20% de los ingresos netos mensuales. Si solicitaste más de un crédito podés encontrar el detalle de cada uno de ellos ingresando en mi ANSES. Cuota moratoria: es la cuota del plan de moratoria que realizaste para completar los años de aportes faltantes para poder jubilarte.

es la cuota del plan de moratoria que realizaste para completar los años de aportes faltantes para poder jubilarte. Retroactivo cuotas moratoria: al momento de alta de tu beneficio podés encontrar este descuento. La cantidad de cuotas a descontar será igual a los meses que te correspondan por retroactivo.

al momento de alta de tu beneficio podés encontrar este descuento. La cantidad de cuotas a descontar será igual a los meses que te correspondan por retroactivo. Ajuste cuota moratoria: es la actualización acumulada del valor de la cuota de moratoria, la cual se realiza por el porcentaje de movilidad.

es la actualización acumulada del valor de la cuota de moratoria, la cual se realiza por el porcentaje de movilidad. Descuentos de mutuales y otras entidades : ingresá en descuentos de mutuales y otras entidades para conocer más sobre descuentos de mutuales, cooperativas y otras instituciones por préstamos, cuota social o servicios especiales.

: ingresá en descuentos de mutuales y otras entidades para conocer más sobre descuentos de mutuales, cooperativas y otras instituciones por préstamos, cuota social o servicios especiales. Impuesto a las Ganancias: es el descuento por este impuesto de acuerdo a tu condición frente a la ley (según texto ordenado 2019 y Ley 27.725.

Nuevamente, no todos los recibos incluyen estos descuentos. Por ejemplo, no todos los jubilados pagan Impuesto a las Ganancias o un pago por haber accedido a una moratoria.

En ese marco, el anuncio oficial de ANSES sobre el aumento de los haberes en noviembre será clave para determinar el monto final del aguinaldo de diciembre, que beneficiará a millones de jubilados y pensionados en todo el país.