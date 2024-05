Juicio a Donald Trump: cómo es el proceso del jurado hasta llegar a un veredicto

El ex presidente y actual candidato republicano enfrenta 34 cargos. Por cada uno de ellos, las 12 personas que deliberan deben llegar a un acuerdo unánime para definir si es culpable o no. Mientras tanto pueden pasar horas, días e incluso semanas

Por Mark Berman y Perry Stein

El candidato presidencial republicano, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump hace comentarios al final del día durante su juicio penal en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, 29 de mayo de 2024. Doug Mills/Pool vía REUTERS

El caso de Donald Trump por su silencio en Nueva York está ahora en manos del jurado, que decidirá si se convertirá en el primer expresidente condenado por un delito

¿Qué son las deliberaciones del jurado?

Esta es la parte del juicio en la que los jurados toman formalmente el caso. Una vez que concluyen el testimonio y los argumentos finales, un juez explica las leyes al jurado. Luego, los miembros del jurado se dirigen a la sala del jurado, donde discuten las acusaciones, examinan las pruebas e intentan llegar a un veredicto.

¿Cuándo llegará el jurado a un veredicto?

Nadie lo sabe. Podría llevar sólo unas pocas horas. O podría llevarles un día completo, varios días o más de una semana. Los analistas legales dicen que no existe un período estándar para que los jurados deliberen. Una vez que los jurados tomen el caso, deliberarán hasta terminar.

Las deliberaciones de los jurados son en gran medida una caja negra, y sólo los miembros del jurado en la sala tienen conocimiento de sus deliberaciones. Hay una excepción importante, que abordaremos a continuación.

¿Los jurados alguna vez tienen alguna pregunta?

Lo hacen, y aquí es donde el público podría echar un vistazo a las deliberaciones.

Es posible que los miembros del jurado quieran volver a ver algunas pruebas o revisar testimonios anteriores del juicio. También podrían tener preguntas sobre partes específicas de la ley o las instrucciones del juez. En todos esos casos, el jurado enviaría una nota al juez, quien reabre la sala y convoca a los jurados y abogados para abordar las preguntas.

Simpatizantes del candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump de pie cerca de un manifestante anti-Trump, fuera de la corte penal de Manhattan durante las deliberaciones del jurado en el juicio penal de Trump, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 29 de mayo 2024. REUTERS/Stefan Jeremiah

Cualquiera que sea la pregunta, eso podría dar una idea de en qué podrían estar estancados los miembros del jurado o qué temas podrían hacerles tropezar.

¿Dónde estará Trump mientras el jurado delibera?

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchán, dijo el miércoles que Trump y sus abogados tendrían que permanecer en el tribunal durante las deliberaciones y serían convocados a regresar si los jurados envían una nota. Trump no tiene que permanecer en la sala del tribunal, sólo en el edificio.

¿Está el jurado aislado?

No lo es. Las identidades de los jurados están ocultas al público debido a una orden de Merchan, aunque los fiscales y abogados defensores conocen sus nombres.

También hay seis jurados suplentes en el caso. En Nueva York, una vez que los jurados comienzan a deliberar, los jueces pueden destituir a los suplentes siempre que ambas partes del caso estén de acuerdo, o pueden decirles que se queden como jurados suplentes en caso de que sean necesarios. En este caso, Merchan les dijo a los suplentes que se quedaran.

¿Qué sucede si los jurados no pueden ponerse de acuerdo sobre los cargos?

Los jurados deben ser unánimes para llegar a un veredicto de culpable o no culpable en cada uno de los 34 cargos que enfrenta Trump. Si lo declaran culpable por unanimidad, será condenado por ese cargo; si lo declaran inocente por unanimidad, lo absuelven de ese cargo.

¡Pero los jurados no siempre están de acuerdo unánimemente! Si no pueden llegar a un veredicto unánime, informan al juez que están estancados. Cuando eso sucede en Nueva York -y en muchos otros tribunales estatales, así como en los tribunales federales- es que los jueces ofrecen lo que se conoce como un cargo Allen, o dinamita, destinado a ayudarlos a salir del estancamiento. El juez efectivamente les dice a los jurados que reexaminen sus puntos de vista y los cambien si creen que están equivocados. También se supone que el juez debe decirles a los miembros del jurado que no cambien de opinión sólo para llegar a un veredicto. Luego se envía al jurado a deliberar un poco más.

El juez Juan Merchán da instrucciones al jurado antes de las deliberaciones durante el juicio penal al candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos Donald Trump por los cargos de que falsificó registros comerciales para ocultar el dinero pagado para silenciar a la estrella porno Stormy Daniels en 2016, en el tribunal estatal de Manhattan en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos 29 de mayo 2024 en este boceto de la sala. REUTERS/Jane Rosenberg

Si los miembros del jurado aún no pueden llegar a un acuerdo, se les considera un jurado en desacuerdo. Si eso sucediera, Merchan declararía el juicio nulo. Los fiscales tendrían entonces que decidir si vuelven a presentar el caso.

¿Los jurados tienen que llegar al mismo veredicto en los 34 cargos?

Ellos no. Es posible que el jurado encuentre a Trump culpable de algunos cargos, pero no culpable de otros. También podrían llegar a un veredicto sobre algunos cargos y llegar a un punto muerto en otros.

Trump enfrenta 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. La acusación esencialmente divide los cargos en tres tipos de registros, relacionados con facturas, cheques y registros contables supuestamente falsos que lleva la Organización Trump.

Si el jurado declara culpable a Trump, ¿decide también la sentencia?

No, los jurados no deciden una sentencia. Simplemente tienen la tarea de decidir si Trump es culpable o no de los cargos que enfrenta.

Si declaran culpable a Trump, Merchan decidirá la sentencia, probablemente en una audiencia que se celebrará en una fecha posterior. Antes de dicha audiencia, los fiscales, la defensa y potencialmente una oficina de libertad condicional le dirían a Merchan cuál creen que debería ser la sentencia. Estas audiencias suelen tener lugar unas semanas o meses después de que se dicta un veredicto de culpabilidad. Se espera que Trump apele cualquier condena, lo que sería un proceso largo.

Los delitos graves de los que se acusa a Trump podrían acarrear una pena de prisión, aunque no es obligatoria. Los analistas legales están divididos sobre qué pena podría imponerse, aunque dicen que la edad de Trump (77) y la falta de una condena penal previa hacen que una sentencia de cárcel sea poco probable.

(c) The Washington Post