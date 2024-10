Juicio contra L-Gante: la Justicia resolvió que no sea detenido y que continúe en libertad

El cantante enfrenta un dura condena pero no será detenido ya que el Tribunal estimó que no hay peligro de fuga.

Tras ser denunciado por dos agentes municipales de General Rodríguez, Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, enfrenta un juicio que podría llevarlo a tener que pasar 12 años en prisión. El Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Mercedes decidió que el cantante siga el proceso en libertad ya que no hay peligro de fuga.

Los agentes Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi indicaron a la Justicia que L-Gante los mantuvo privados de su libertad después de haberlos amenazado tras una discusión a la salida de un boliche. Está acusado de los delitos de “amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado”.

Durante la investigación, L-Gante pasó casi 100 días preso en la DDI de Quilmes y ahora llegó el turno de un juicio que tendrá al menos cinco audiencias. Para el lunes 14 de octubre están programados los alegatos y una semana después se conocería el veredicto.

Luciano Locatelli, su abogado, señaló que pedirá la absolución. Los representantes de los denunciantes ya confirmaron que exigirán 12 años de cárcel para el cantante.

La declaración de L-Gante ante el Tribunal

Si bien no tengo tan en mente cuándo fue el día del choque, sé que fue en la noche de la peregrinación. Yo estaba con mi mujer, Tamara, y mi hija, andando por General Rodríguez. Atrás me seguía en un Mercedes mi amigo Luis Ibañez y lo acompañaba Julio Moyano.

En un momento que iba por la calle, pasa una mujer en una camioneta de una forma alborotada por adelante mío cuando yo tenía poco espacio porque había autos estacionados en la calle. Sabiendo que estaba la peregrinación, dije ´muy lejos no va a ir´. A una cuadra frenó, cuando la alcancé, me frenó atrás y bajé del vehículo para hablarle a la que conducía. Ahí me cerraron el vidrio, no pude dialogar y me volví al auto.

Había mucha gente porque era la peregrinación. Estaba yo parado del lado del conductor de mi auto, hablando con los fans que me pedían una foto. Yo estaba asustado porque casi me chocan e iba con mi hija de meses. Reaccioné insultando.

También había policías que se cagaron de risa y me dijeron que me fuera, que me estaban viendo todos. Les hice caso y me fui, nunca más volví a ver a esta persona. Yo no discutí con esta mujer. No tuve oportunidad. Me cerraron el vidrio y me volví a mi auto. Solo la insulte, en mi auto se hizo un rayoncito y en el de ella nada.