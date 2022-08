Julio DeVido criticó aGrabois por su vínculo con el Papa Francisco:“Chorro de los pobres, basura”

El ex ministro de Planificación Federal atacó al dirigente piquetero y lo tildó de delincuente.

En medio de la tensión por el pedido de condena para Cristina Fernández de Kirchner el juicio por la Obra Pública, donde el fiscal Diego Luciani solicitó una pena de 12 años de prisión y la “inhabilitación especial perpetua” para la Vicepresidenta por haber participado de lo que consideró “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, algunos referentes del Frente de Todos manifestaron su apoyo a la ex mandataria e impulsaron su candidatura para las elecciones de 2023.

Entre ellos, el líder piquetero Juan Grabois indicó en declaraciones al canal Crónica TV que pretende que Cristina vuelva a gobernar los destinos del país, pero “sin los chorros”.

Ante estas declaraciones, el ex ministro de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas y ex diputado nacional, Julio De Vido, disparó en forma lapidaria: “El viejo truco de los malos delincuentes: ser vigilante. Anda a confesarle tus pecados a Francisco, chorro de los pobres, BASURA”, publicó el ex funcionario, mediante su cuenta de Twitter.

El viejo truco de los malos delincuentes: ser vigilante.

Anda a confesarle tus pecados a Francisco, chorro de los pobres, BASURA. pic.twitter.com/aaCp2cTtWs — Julio De Vido (@JulioDeVido) August 28, 2022

Días atrás, Julio De Vido criticó el comunicado de Alberto Fernández en el que solidarizó con la vicepresidenta.

“El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, había resaltado la Presidencia en un comunicado.

Minutos después, De Vido salió al cruce: “Sr. Presidente, su nota es extemporánea, si fuera cierto lo que usted manifiesta nunca hubiera designado a Marcela Losardo como Ministra de Justicia, su nota es como el título del libro de Soriano: triste, solitaria y final”, sentenció.