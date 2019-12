Karina Jelinek tuvo un ataque de pánico en un programa de televisión

2019-12-21

La modelo estaba invitada al ciclo de Flor de la V y tuvo que retirarse del estudio para que la atendieran.

Este viernes, Karina Jelinek la pasó realmente mal. Mientras estaba invitada como invitada al programa que conduce Flor de la Ve en Magazine “Flor de tarde”, la modelo se descompensó en vivo apenas iniciada la entrevista, y debió ser atendida por un médico del canal.

La conductora le preguntó cómo estaba y Jelinek confesó rápidamente que no se sentía bien. «Un vasito de agua por favor, se me bajó la presión. Me dio taquicardia. Siento como taquicardia, chicos. En serio. Tengo la mano helada», fue la alerta que todos los espectadores pudieron escuchar.



Flor de la Ve por su parte relató el minuto a minuto de la escena: “estamos en vivo, acá en Flor de Tarde, y Karina Jelinek acaba de entrar, estuvimos hablando un poco, y la verdad que se siente un poco descompuesta. Hacemos un corte, les juro que estoy tan sorprendida como todos ustedes, así que hacemos un pequeño corte y ya volvemos, porque la verdad es que le bajó la presión y se siente mal”, explicó mientras se veía como la modelo se retiraba para ser atendida acompañada por Daniel Gómez Rinaldi, panelista del ciclo.