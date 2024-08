Karina Milei se adueña de la diplomacia para captar inversiones de las principales potencias

Luego de su gestión en el conflicto con Francia y entrevistarse con figuras políticas, Javier Milei se convenció del plus que su hermana aporta al Gobierno

Javier Milei suele decir que su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, es más importante que él. La simbiosis entre hermanos quedó de manifiesto no solo para la política interna, sino también para la diplomacia internacional. Karina acompañó a Milei en su viaje a Francia para participar de los Juegos Olímpicos, y a la gran mayoría de sus giras internacionales.

Cuando Milei visitó El Vaticano, los diplomáticos del Papa Francisco incluso cayeron en un error garrafal: presentaron a Karina como la «esposa» del mandatario argentino, y no como su hermana.

Pero, más allá de estas perlas diplomáticas disparadas en algunos casos por la cercanía de ambos, lo que queda claro para el mundo es que la secretaria General de la Presidencia es la persona más poderosa después de su hermano presidente.

El rol diplomático de Karina Milei

Así, Karina no dudó en acudir a la embajada de Francia para pedirle disculpas al gobierno de Emmanuel Macron por las duras palabras que había tenido la vicepresidenta Victoria Villarruel, al calificar de «país colonialista» a los galos en medio de una polémica generada por los festejos desmedidos de la Selección argentina tras obtener nuevamente la Copa América.

A tal punto Francia observó de buen grado la actitud, que cuando Karina llegó a la casa de gobierno francesa lo primero que hizo Macron fue agradecerle su gestión para que todo siga siendo armonía entre ambos países.

Tras compartir miles de millas de vuelo con su hermana y entrevistarse con figuras políticas internacionales relevantes, como la italiana Georgia Meloni, Milei parece haberse convencido del «plus» que Karina representa para el Gobierno, ya no solo manejando con pulso de hierro la agenda presidencial, sino también para atraer inversiones.

A partir de esta experiencia, el Presidente parece haberse convencido de que su hermana está para «mucho más». Y que «El jefe» podía empezar a cumplir clave que el gobierno necesita como el agua: empezar a atraer grandes inversiones a partir del régimen de incentivos (RIGI) que el Congreso finalmente votó.

El Gobierno quiere impulsar la llegada de capitales a la Argentina en sectores claves como la energía y la minería.

Considera que el reciente anuncio de YPF y Petronas de que se comenzará a construirse una gigantesca planta de licuefacción en Río Negro para llevar el gas de Vaca Muerta al mundo y la decisión de las principales mineras del mundo de fusionar sus negocios para potenciar la extracción de cobre en San Juan, forman parte de los anuncios salientes de los últimos días.

Las claves del nuevo rol que ocupará Karina Milei

En el marco del nuevo rol de la incansable Karina Milei, fue notoria su visita a la embajada en China, donde fue recibida por el embajador Wang Wei. A los chinos les gusta no perder tiempo con funcionarios de nivel intermedio de decisión y prefieren los cara a cara con quienes tienen la capacidad de mover la palanca en opciones políticas de peso.

En paralelo a la visita de Karina, se destrabó la aprobación de los bancos del waiver pedido por el Gobierno para avanzar con las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz. Quienes acompañaron a la poderosa secretaria de la Presidencia reflejan el crecimiento cada vez mayor de la funcionaria en la toma de decisiones. Concurrió a la embajada junto al titular de la Agencia de Inversiones, Diego Sucalesca, quien ahora depende directamente de la hermana presidencial.

Todo indica que tras la parálisis de esas obras claves desde que asumió Milei, en las próximas semanas podrían volver a ponerse en funcionamiento. «El waiver lo venía gestionando el Ministerio de Economía, pero el hecho de que Karina haya ido a visitar al embajador refleja hasta qué punto el gobierno argentino considera relevante esas obras», explicaron fuentes oficiales.

China podría desembolsar unos u$s800 millones en los próximos meses para que se reactiven las obras. El ministro de Economía, Luis Caputo, le da la bienvenida a esos fondos porque permitirán robustecer las anémicas reservas del Banco Central.

Las obras estarán a cargo de un consorcio chino llamado Gezhouba y de la firma local Eling Energía (antes Electroingeniería). Y el préstamo lo aporta un consorcio de bancos compuesto por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China. Por eso, la decisión del gobierno chino es central para destrabar esta nueva etapa. El préstamo total ronda los u$s 4.700 millones.

A pesar de las críticas de Milei hacia los regímenes «comunistas», China -la segunda economía mundial- tiene un rol estratégico para la Argentina. Eso quedó más que en evidencia luego de que el gobierno liderado por Xi Jinping anunció la renovación del swap por u$s5.000 millones.

Sin esos fondos, las reservas netas del Banco Central estarían en unos u$s12.000 millones negativas y probablemente la inestabilidad cambiaria de las últimas semanas habría sido mucho peor.

En el Gobierno son entusiastas y confían en que en las próximas semanas arriben los fondos para retomar la construcción de las represas. Así, la Patagonia se convierte definitivamente en el centro de las principales inversiones extranjeras, a partir de la energía, ya que las represas permitirán aumentar 5% la oferta de electricidad.

Su actitud incomoda a Diana Mondino y a Victoria Villarruel

Karina Milei también participó del encuentro que el presidente mantuvo con los principales empresarios de tecnología en los Estados Unidos, liderados por Elon Musk y Mark Zuckerberg. Musk es un ferviente apoyo para el mandatario argentino, y ya ha puesto un pie en la Argentina con su empresa Starlink.

La tecnología también es un punto de interés para Karina Milei: en estos días se mostró muy activa en el acuerdo alcanzado por el gobierno con la empresa que está detrás del popular juego en línea Fortnite, para utilizarlo como plataforma de promoción turística del país.

Karina destacó que esa decisión forma parte de la estrategia argentina de posicionar al país como un «HUB de desarrollo tecnológico». Fortnite tiene millones de jugadores en todo el mundo, que ahora compartirán la belleza turística de la Argentina y se podrían convertir en potenciales visitantes del país.

La actitud de la secretaria General de la Presidencia vuelve a poner la lupa en el rol de la canciller Diana Mondino, que permaneció ajena a la situación.

El avance de la polifuncional secretaria de la Presidencia no solo incomoda a la vicepresidenta Villarruel. No son pocas las empresas internacionales que se empiezan a preguntar si la vía de entrada al país pasa por su escritorio, en lugar del que posee la canciller Mondino, que ha visto perder porciones de sus áreas a cargo.

Mondino y sus «sincericidios» vienen provocando algunos dolores de cabeza al gobierno. La canciller suele no tener pelos en la lengua y a veces apela a un lenguaje demasiado coloquial para le mundo diplomático. Uno de los traspiés más fuertes fue cuando tras la inspección argentina a la base espacial que China tiene en Neuquén, aseguró que no se había podido establecer que incluyera a militares porque eran «chinos, son todos iguales».

En el Gobierno admiten que Karina está «por encima de los ministros», incluso por arriba del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Muchas de las decisiones que toma Milei son antes consultadas con su hermana.

Ahora, Caputo tendrá una nueva espalda para encarar gestiones ante inversores y no será cualquiera: se trata de la mujer que comparte buena parte del día con el hombre que toma las decisiones de alto calibre en la Argentina.