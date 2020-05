Khloé Kardashian estalló las redes con un irreconocible cambio de rostro

La celebridad publicó una serie de fotos mostrando su última renovación facial y sus fans no pueden creer lo que se hizo. Quienes siguen la vida de la familia Kardashian desde sus comienzos ya están acostumbrados a los cambios físicos de sus protagonistas. No hay una de ellas que no se haya retocado, sacado o puesto algo durante las 18 temporadas de reality. Sin embargo,

Desde 2007, Keeping Up With The Kardashians se ha transformado en emblema de los realities y le dio una fama nunca antes vista a cada protagonistas. Los años pasaron y cada uno de los integrantes del reality fue tomando mayor notoriedad. Kim, Khloé, Kourtney Kardashian, Kylie y Kendall Jenner, y la matriarca y reina madre de los negocios, Kris Jenner, han pasado por muchos cambios, incluidos los físicos.

Khloé, bella antes y ahora, fue siempre la que sufrió más el tema físico. En 2018, la Kardashian reveló en una entrevista que su familia la empujó a adelgazar. “Se sentaron todas conmigo y me dijeron que tenía que adelgazar. Que mi figura no ayudaba a mantener la marca familiar y que bajar unos kilos ayudaría también a mi imagen personal”, reconoció Kardashian.

A lo largo de los años, la estrella televisiva se sometió a estrictas dietas para bajar de peso y a numerosas cirugías estéticas pero en esta nueva oportunidad sorprendió con una foto en la que está irreconocible.

Además del notorio cambio en sus facciones, la celebridad cambió su color y corte de pelo, abandonando el rubio platinado que la acompañó en el último tiempo. También se la ve con un intenso bronceado en su piel.

De todas formas, para muchos usuarios de las redes la nueva imagen de la estrella se trata más de un exceso de photoshop que de nuevos retoques quirúrgicos. Habrá que esperar a que publique otra fotografía para descubrir si Khloé realmente realizó ese cambio extremo en su apariencia.