Kicillof chicaneó a los porteños:“No lo entendería alguien desde elObelisco”

El gobernador bonaerense ponderó el trabajo productivo de la provincia y criticó las actividades financieras en CABA, en línea con los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Mostrándose en línea con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en su embate contra los porteños, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comparó el “modelo productivo” de la provincia con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), asegurando que “alguien desde el Obelisco no entendería” las actividades que se llevan adelante en su jurisdicción.

El mandatario provincial, comparó las “actividades financieras” de la Ciudad, con la “capacidad productiva” en la Provincia y lanzó una chicana contra Capital Federal: “No tenemos que ser la más glamorosa, ni la que más se parece a Europa. Somos la provincia que más produce, ahí están nuestro corazón y nuestra identidad. Y producimos industria y campo todos los santos días”.

Además, el mandatario bonaerense planteó que en la provincia están “orgullosos” de ser la jurisdicción que “más produce”, según su criterio. En ese sentido, destacó una serie de obras de infraestructura en territorio bonaerense entre las que mencionó una sala de faenas de cerdos, pollos y conejos, “Claro, no lo entendería alguien desde el Obelisco esto, no lo comprendería nunca”, apuntó entre risas.

Presentamos Buenos Aires CREA, una línea de créditos accesibles del Instituto de la Vivienda para realizar mejoras, refacciones o ampliar viviendas.



Permitirá que miles de familias puedan mejorar sus hogares con créditos a tasa 0%. pic.twitter.com/QYAVYacdVe — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 19, 2022

“Me refiero a la ciudad de Buenos Aires simplemente porque los canales que más se ven son porteños y estas cosas les interesan tres velines, no las entienden”, sostuvo el ex ministro de Economía de la gestión de Cristina Kirchner, que además es porteño, lo que generó suspicacias cuando se presentó como candidato a gobernador por no tener domicilio en provincia por más de cinco años, como exige la ley electoral.

Kicillof dijo que en la ciudad de Buenos Aires “se llevan a cabo actividades financieras, administrativas de las compañías, y es como que la provincia de Buenos Aires hace el trabajo material”. En línea con el pensamiento de la Presidenta del Senado, que días atrás había lanzado críticas a los porteños, desde Santa Cruz, cuando dijo que el distrito que más dólares gasta y no produce “ni uno”, es “CABA”.

Tras los dichos de la ex mandataria, el Jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, explicó que, “El dato está mal: ella no cuenta la primera generación de dólares de Buenos Aires, que es la exportación de servicios”.

“La Ciudad genera 7 mil millones de dólares por año en generación de servicios; pero, más allá de eso, esto es seguir peleándonos, seguir buscando diferencias, enfrentando a la capital con el interior”, había expresado el alcalde porteño.