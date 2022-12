Kosiner adelantó que trabaja junto a Urtubey en un proyecto nacional

Con la mira puesta en 2023, Pablo Kosiner, diputado nacional mandato cumplido, en Sin Vueltas, de InformateSalta, adelantó que está trabajando en la construcción de una opción política en la Argentina junto a varios dirigentes nacionales, entre ellos, Urtubey, Schiaretti, Randazzo, entre otros.

El ex presidente del PJ analizó el escenario político y recordó que en 2019 advirtieron que Argentina iba a un nuevo fracaso si se dejaba llevar por una confrontación irracional. “Lamentablemente el tiempo nos dio la razón”, sostuvo.

En ese maco, indicó que el futuro no pasa por proyectos personales, sino en la construcción de una opción política que los haga crecer. “Si eso es posible, la realidad de Salta va a cambiar, la realidad de Salta no va a cambiar pensando en que tenemos que encerrar a la provincia, y que nosotros vamos a cambiar el mundo, no, nosotros necesitamos un cambio de modelo estructural económico y social a nivel nacional, y de esa mano la historia de Salta va a cambiar”.

Al ser consultado sobre la reunión de un grupo de dirigentes opositores, indicó que “no está mal que dirigentes que piensen distinto se reúnan a dialogar”, lo que hace falta son acuerdos programáticos. “No creo que la construcción de una opción política pase por sumar nombres sino por por ponerse de acuerdo en cuestiones de fondo”.

“Uno de los problemas que tiene Argentina es la falta de diálogo, que dirigentes que piensen distinto se junten a dialogar me parece que es positivo”

No obstante, pidió postergar las discusiones de poder y poner sobre la mesa espacios de trabajo, donde se convoque a todos los sectores para discutir la Salta de la pospandemia, que no tiene que ver tanto a largo plazo sino sobre la coyuntura.

Por último, se refirió a una posible candidatura del dirigente José Urtubey, a quien consideró una persona muy capaz, muy formada, y que está en la discusión de los problemas estructurales de la Argentina por su pertenencia al sector industrial. “Me parece bien que pueda tener sus expectativas, me parece sumamente positivo independientemente de la decisión que tome y si se involucra o no en la política de Salta, creo que es una persona muy valorable”.