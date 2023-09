L-Gante apuntó contra aquellos que lo traicionaron: “No voy a dar oportunidades”

Ya en libertad, luego de permanecer detenido durante tres meses, el referente de la Cumbia 420 dejó una fuerte reflexión sobre su entorno.

Luego de 100 días en la cárcel, L-Gante recuperó la libertad al ser beneficiado este viernes con el cese de su prisión preventiva y la libertad inmediata en el marco de la causa en la que está imputado de privación de la libertad y tenencia de arma de fuego.

Este viernes, L-Gante quedó en libertad después de tres meses detenido en la DDI de Quilmes, acusado de haber cometido los delitos. Tras casi 100 días en prisión, el joven abandonó el lugar y al salir habló con una veintena de periodistas que lo esperaron en la puerta.

Meses atrás se había especulado con el cambio físico de Elián Valenzuela. Los rumores indicaban que el artista había aumentado 15 kilos producto de la falta de actividad física. En las primeras imágenes del cantante de cumbia 420 en libertad se puede notar una pequeña suba de peso y también una barba estilo candado, look que nunca había usado antes.

“Estar acá es más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo para pensar de buena manera, y que justicia se haga siempre”, expresó el músico. Consideró que “este tiempo que estuve acá lo aproveché para endurecerme mentalmente y cuidarme un poco más, no dar oportunidades a las cosas malas y meterle con todo a lo que me gusta”, expresó el cantante en declaraciones a la prensa. Y cerró con una frase que simboliza su estilo musical: “Cumbia 420 pa los negros”.

Durante el fin de semana, L-Gante compartió fotos, comentarios o pensamientos en sus redes sociales. Durante las últimas horas, el músico inició un ida y vuelta con sus seguidores donde respondió preguntas de su público. “Estando en cana, ¿te diste cuenta quiénes son tus verdaderos amigxs?”, le consultaron. Con una selfie, el artista respondió mirando a cámara, mientras hacía el típico gesto con la mano que muestra en sus fotos. “Una de las mejores cosas”, escribió en la historia de Instagram.

El sábado pasado, el músico dio su primera entrevista, sin contar las breves palabras que cruzó con la prensa a la salida de la dependencia quilmeña. Lo hizo en diálogo con Luis Ventura y su equipo de Secretos Verdaderos (América), a través de una video llamada en la que le agradeció al presidente de APTRA el apoyo que le brindó durante todo este tiempo.

“¿Cómo viviste el momento de abrazarte con Jamaica?”, quiso saber Ventura, en relación al reencuentro con sus afectos. “Mortal, la noté muy contenta, muy feliz, y yo también. Fue quedarme con ella lo que hizo que me tomara todo tan tranquilo y ponerme a pensar en todo esto”, señaló respecto a las fuerzas de las que se valió durante su detención.

Consultado sobre las trabas y las postergaciones de su libertad, el músico señaló: “Te imaginaras que varias veces me ilusioné, pero sobre todo por los rumores que salían en la televisión. Estaba adentro, pensando, y traté que no me consuma el cuando voy a salir, y aprovechar el tiempo para darle una buena función y fortalecerme”, señaló.

“¿Pensas que haber estado detenido tanto tiempo tuvo que ver con algo personal o político?”, le preguntaron desde el estudio. “Lo noté como un ensañamiento en una parte. A mí se me pueden cruzar mil cosas por la cabeza ahí, pero lo importante es que se resuelva bien en el proceso y que se haga justicia”, aseguró. Y agregó: “Yo contengo la calma, estoy tranquilo, soy de entender las cosas y no me mato estar pensando en cómo salir. Pero se tomó su tiempo”, analizó.