L-Gante fue absuelto en la acusación de «privación ilegítima de la libertad»

El cantante fue encontrado culpable solo de algunos de los cargos que se le imputaban.

L-Gante no irá a prisión tras ser absuelto.

El veredicto contra el cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, se conoció este lunes en la última jornada del juicio oral que se le sigue en los tribunales de Mercedes tras ser acusado de «privación ilegítima de la libertad, agravado por el uso de armas de fuego», hecho por el cual el fiscal del caso, Adrián Landini, pidió 7 años de prisión. Finalmente el juez Ingnacio Racca decidió absolver al cantante de dicha acusación. Por otra parte lo culparon por el delito de amenazas a 3 años y medio de prisión en suspenso.

La defensa de L-Gante logró su principal objetivo: que el juez desestimara la acusación de privación ilegal de la libertad al amigo de Valenzuela, Daniel Emanuel «Muelita» De Marco. Fue clave que el fiscal de la causa no lo acusara por ese delito.

También fue absuelto por la tenencia de drogas. En este caso, el juez argumentó que la cantidad no hacía presumir que no fuera para consumo personal.

La denuncia, que se inició por intermedio de unos vecinos de General Rodríguez, provocó que Valenzuela estuviera casi 100 días detenido. La querella, en la que forman parte los letrados de Darío Gastón Torres y Rosa Passi y de otros demandantes, pidieron ocho y tres años de prisión para el referente de la Cumbia 420.

L-Gante

Declaración de L-Gante

Vestido con camisa blanca y un elegante traje y corbata negros, el músico relató su versión de los hechos ocurridos en la localidad bonaerense de General Rodríguez. “Si bien no tengo tan en mente cuándo fue el día del choque, sé que fue en la noche de la peregrinación», comenzó.

Todo abría empezado “en un momento que iba por la calle, pasa una mujer en una camioneta de una forma alborotada por adelante mío cuando yo tenía poco espacio porque había autos estacionados en la calle”.

“Sabiendo que estaba la peregrinación, dije ‘muy lejos no va a ir’. A una cuadra frenó, cuando la alcancé, me frenó atrás y bajé del vehículo para hablarle a la que conducía. Ahí me cerraron el vidrio, no pude dialogar y me volví al auto”, explicó.