L-Gante sorprendió a todos y confirmó su romance con Wanda Nara

El cantante dio una entrevista, a una semana de recuperar su libertad, donde habló sobre su relación con la mediática.

Tras recuperar su libertad después de tres meses detenido, L-Gante retomó su vida pública, haciendo notas y componiendo nuevas canciones. Este viernes, a una semana de ser liberado, y en el marco de una causa donde se lo acusa de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de fuego, el cantante dio una entrevista en Vorterix, donde habló de todo un poco.

Cuando se le consultó sobre Wanda Nara, el exponente de “cumbia 420” confesó su relación con la mediática, que ocurrió en los tiempos en los que estaba distanciada de su marido, Mauro Icardi, y él ya se había separado de la madre de su hija, Jamaica.

Elián Valenzuela comenzó: “Lo que te puedo decir es que yo en mi vida tuve una sola novia, Tamara (Báez), después medio que me emocioné por la fama y estuve a full”. Y luego, tiró la bomba: “Después lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí”, confirmando lo que muchos sospechaban.

Además, confirmó que sigue teniendo relación con la ex conductora de Masterchef, incluso cuando regresó con su ex pareja. Sobre la reacción de Wanda después de enterarse de su detención, explicó: “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella”. Y prosiguió: “La mejor, no estamos en una relación ni nada pero le tengo cariño”.

Por último, sobre su relación con Tamara Báez, y si había posibilidades de una reconciliación, confesó: “Estamos en una etapa en la que lo más importante es que Jamaica vea a los padres juntos, quizás no como pareja pero sí como familia”. Asimismo, dejó las puertas abiertas para el futuro: “Cuando sea posible, volveremos”.