La AFA y Disney extienden su alianza y la llevan hasta 2030

Tras el acuerdo se pusieron fin a los conflictos judiciales existentes entre ambas partes. TNT Sports y ESPN serán las señales de TV que transmitirán los partidos de la Liga Profesional de Fútbol.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y FSLA Holding LLC, empresa del grupo The Walt Disney Company Latin America (TWDC LA), oficializaron la extensión hasta 2030 del contrato por los derechos de transmisión de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional y pusieron fin a los conflictos judiciales existentes entre ambas partes.

“La Asociación del Fútbol Argentino informa a la opinión pública que el comité ejecutivo de la casa, en su sesión de fecha 11 de diciembre de 2020, aceptó la oferta efectuada por la firma FSLA Holdings LLC tendiente a resolver los litigios judiciales existentes entre las partes y prorrogar la vinculación contractual por tres años más a cambio de abonar una contraprestación en concepto de valor llave”, explicaron en un comunicado oficial.

Además, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia aseguró que rechazó la propuesta presentada por la firma Telecentro S.A., por tener “las mismas condiciones económicas de menor cuantía en relación a la finalmente aprobada, además de no contar con avales suficiente”.

A su vez, con este acuerdo la AFA cerró el litigio judicial con FSLA Holdings LLC, que le iniciaron por querer rescindir el contrato en diciembre pasado.

De esta manera la AFA y Disney dieron por concluidos los litigios judiciales existentes, originados luego de que representantes de 20 de los 24 clubes de la Liga de Fútbol Profesional decidieran discontinuar el contrato que finalizaba en 2027, pero que finalmente no lograran concretar por una orden judicial que determinó la continuidad del convenio.

“Habiendo analizado las propuestas y puestas a consideración del comité ejecutivo, este aprobó por unanimidad la carta oferta presentada por la firma FSLA Holdings LLC, y por lo tanto rechazó la presentada por Telecentro S.A., en virtud de ser la primera más conveniente económicamente para AFA”, continuó el documento de la AFA.

“Por último, el día 31 de diciembre de 2020 se efectúo un resumen detallado de la negociación y propuestas relativas a los derechos audiovisuales locales como así también del futuro cobro del valor llave”, cerró. En cuestión, Turner (TNT Sports) y Disney (ESPN) continuarán con las transmisiones de la Copa Diego Maradona y la Liga Profesional de Fútbol.