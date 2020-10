La angustia de Carolina Losada tras el destrato de Brancatelli: “te crees que porque sos rubia y linda…”

La periodista de A24 y América se refirió a su fuerte cruce con su compañero en Intratables

Tras el ataque sufrido por Brancatelli, la periodista de A24 y América contó qué fue lo que le dolió en ese momento.

El momento del cruce:



Luego de tan fuerte cruce, Losada dijo creer que “lo que dijo de que ‘porque soy rubia y linda’ no me importó, pero cuando me dijo que le genero odio me dolió, me resultó fuerte porque es una persona a la que le tengo cariño pese a las diferencias”. “Pero al otro día hablé con el productor y me explicó que Diego (Brancatelli) no sentía eso y para mí con eso alcanzó y ya fue”, sostuvo.

En esta línea comparó el enfrentamiento con su colega al considerar que “lo que pasó en ese momento fue un diálogo de sordos y está en todos los planos cuando ves al Gobierno hablar un diálogo de sordos con la sociedad, y eso resume un poco todo”. Al tiempo que agregó que “la gente tiene que hacer lo que siente y mostrar lo que es y lo que siente. Yo aprendí en la vida a no esperar tanto del otro, porque si esperas que reaccionen como reaccionarias vos te decepcionás”.