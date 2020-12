El periodista y escritor, Jorge Asís, señaló que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, está en la cuerda floja

Jorge Asís señaló que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, está en la cuerda floja y que anteriormente estuvo muy cerca de ser expulsado del gabinete por orden del presidente Alberto Fernández.

«En los alrededores del Presidente creen que ambos no están en la misma sintonía. En algún momento, incluso, (Alberto Fernández) estaba casi dispuesto a pedirle la renuncia, pero alguien que formaba parte del equipo de fundamentales que los llevaron a Rusia le dijo al Presidente ‘sacarlo ahora al Ministro es peor, te puede hacer mucho más daño’», lanzó Asis en América.

La bomba que lanzó Jorge Asís sobre Ginés González García

Para una parte del círculo íntimo de Fernández, añadió Asís, «el problema es que Ginés siente celos de Carla Vizzotti, a quien señalan como la que clavó una garrocha y pasó del Ministro a Alberto Fernández».

«Algunos creen que lo de la funcionaria no es un acto de traición, sino una especie de incomodidad de Ginés por el trato que recibe Vizzotti«, aclaró.

En cuanto a la llegada de la Sputnik V a la Argentina, Asís consideró que «las vacunas rusas van a llegar, pero de ahí a la aplicación… No será como todos anunciaban, pero si de pronto antes de fin de año se produce la luz verde para los ‘jovatos’, la cosa puede funcionar», en referencia a la posible autorización para aplicar las dosis a los mayores de 60 años, factor que por el momento tensó las negociaciones entre la comitiva argentina y las autoridades rusas.

La vacuna de Pfizer

Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, anunció este martes en el marco de una conferencia de prensa que la empresa estadounidense Pfizer puso «condiciones inaceptables«, e indicó que se sancionó una ley en el Congreso a partir de un pedido de la firma con el fin de protegerla.

El ministro habló luego de una reunión especial en la que estuvieron funcionarios de Nación, Provincia y Ciudad y dio detalles de por qué se está tardando tanto tiempo en firmar un acuerdo con la compañía norteamericana.

«Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, pero lo que no tengo que dejar de decir es que fue de las primeras instituciones con las que comenzamos las negociaciones. Fue la primera que el Presidente recibió cuando anunció que haría el estudio de Fase 3 en la Argentina. Se hizo en una institución del Estado, como es el hospital Militar. Todo eso, más allá de las dificultades que todo el mundo sabe que tiene esa vacuna. Los -70 grados. Inclusive hemos buscado adecuar la logística para lugares que pudieran tener esa vacuna a esa temperatura», explicó.

La vacuna de Pfizer debe preservarse a 70 grados centígrados bajo cero

Cuáles son las «condiciones inaceptables»

Sobre los términos de negociación, el ministro especificó: «Se nos pidió una ley para tener alguna seguridad. Nos pidió una ley que les diera seguridad y esa ley estuvo en el Congreso. Después apareció en la negociación, siempre decían que era no la gente local, sino la central estadounidense que decía que no era suficiente y que había que hacer una nueva ley«.

Sumado a esto, González García mencionó que Pfizer solicitaba que el contrato fuera firmado por él mismo, en lugar de hacerlo el Presidente. Esto, además de los términos previamente mencionados, fue lo que el calificó como «condiciones inaceptables». Los representantes argentinos habían solicitado la semana pasada que la farmacéutica volviera a ver esas circunstancias, ya que «La prioridad de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer, como todas las otras vacunas«.

Cuándo llegará la vacuna estadounidense

El plan estipulado ya hace unos meses por el ministerio de salud contemplaba tener temprano las vacunas para ya poder administrar las dosis a fines de este año y principios del siguiente. «Nos iban a dar vacunas en diciembre, enero y febrero. Después de esa fecha íbamos a tener acceso a otras vacunas que son mucho más fáciles, operativamente para una vacunación masiva», aclaró González García. A pesar de no cumplir con los tiempos estipulados, el ministro agregó: «Aun así, aceptamos que llegaran en febrero. Hay un pedido del gobierno argentino de concretar la negociación, que no está cerrada».

Las dosis de la farmacéutica norteamericana llegarían en febrero de 2021

Finalmente, concluyó su testimonio con su percepción del por qué de las demoras para obtener esta vacuna: «digo esto por lo que escucho de la prensa, no por lo que me dice la empresa, que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva. En fin. No quiero pensar mal. Pero no quiero tampoco que no corresponda la empresa con la actitud que tuvo el gobierno desde el primer momento. Pero la voluntad y la esperanza de contar con esa vacuna la sigo teniendo». f:IProfesional