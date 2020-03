La brillante respuesta de Jürgen Klopp cuando le preguntaron sobre el coronavirus

El director técnico del Liverpool fue consultado sobre el tema más resonante del momento y dejó una declaración muy sensata al respectoquedó eliminado en la quinta ronda de la FA Cup tras perder 2-0 con elen Stamford Bridge. Una vez finalizado el partido,habló en conferencia de prensa y fue consultado respecto del tema que tiene a toda Europa en vilo:

Lejos de quitarle importancia o de contribuir con la paranoia generalizada, el director técnico del líder de la Premier League dejó una declaración brillante: “No me gusta que la opinión de un entrenador de fútbol tenga tanta relevancia en un tema tan importante. De verdad que no lo entiendo“, contestó.

“No importa lo que diga la gente famosa, hay que hablar de estos asuntos de manera correcta y con conocimientos. La gente experta tiene que decir ‘haz esto o lo otro’. Yo no entiendo de política ni de coronavirus, llevo una gorra de baseball y estoy mal afeitado“, agregó.

Por último, concluyó: “Vivo en este planeta y lo quiero seguro y sano. Le deseo lo mejor a todo el mundo pero mi opinión sobre el coronavirus no es importante“.

La brillante declaración de Klopp sobre el coronavirus