La Caldera: Denunciaron a un comisario por abuso de autoridad

Una familia de esa localidad dijo ser víctima del despojo de un montón de pertenencias. Tres jóvenes fueron detenidos pero se tratarían de falsas denuncias. “Nos hicieron un daño grave”, dijeron.

El viernes 19 del corriente mes, en una vivienda del barrio El Jardín en La Caldera, policías de la subcomisaría de esa localidad irrumpieron en el lugar y se llevaron prácticamente todos los elementos que tuvieron a su alcance. Según información brindada por la Policía provincial esa misma jornada, en el operativo actuó el Grupo de Investigaciones del Sector 1C. Sin embargo, el dueño de los objetos, que supuestamente fueron «malhabidos», denunció al comisario de la dependencia por «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público».

«La Brigada desarticuló una banda que operaba en La Caldera», es el título que la Policía de Salta expuso en su portal web aquella jornada del viernes 19. En su desarrollo el artículo sostiene: «La exitosa investigación permitió determinar que los sospechosos estaban vinculados a varias causas de delitos contra la propiedad. Luego de tres meses de trabajo, los Investigadores del Sector 1C allanaron cinco viviendas y recuperaron gran cantidad de elementos que fueron reconocidos por los damnificados». Sin embargo, y según la familia damnificada, se trata de una farsa y los jóvenes detenidos habrían caído por «falsas denuncias».

«Hice una denuncia porque en realidad se llevaron mis cosas, encima llamaron a gente de distintos lugares para que retiraran los objetos que son míos. Llegaron con una orden de allanamiento pero al no encontrar lo que vinieron a buscar se llevaron lo que quisieron. Solo me quedó un par de botas con el que estoy desde el operativo, expresó el dueño de los elementos secuestrados

«Queremos desmentir el «exitoso’ allanamiento que dijeron hizo la Policía en mi casa, los de la Brigada fueron a buscar solo cuatro elementos y todo fue negativo, no encontraron nada y se terminaron llevando un montón de otras cosas que no eran parte del allanamiento, acusaron que eran elementos robados, al cabo de media hora comenzaron a circular por las redes», sostuvo indignada una de las hijas del dueño.

Jóvenes con sombreros y objetos hechos por el denunciante.

«Nos hicieron un daño tremendo, no solo llevándose elementos que nosotros mismos fabricamos, como monturas, sombreros y botas, entre otros, sino también publicando una foto de mi documento y credenciales y la subieron a Facebook», apunto el hombre notablemente conmovido por la situación. Frente a lo acontecido el denunciante sostuvo que lo trataron de «gato», cuando en realidad «ellos son los gatos que me robaron y fueron a vender todas mis cosas por nada».

«Es una burla lo que hicieron, se burlaron de mi familia y hasta me sacaron dinero. Se llevaron más o menos 92 mil pesos por un lado, y 45 mil pesos que tenía de ahorro. La billetera de mi hija donde tenía platita, se llevaron todo, hasta monedas, y no devolvieron nada. Presenté recibo de algunos instrumentos pero ni así recuperamos algo, se lo dieron a otra gente que fue sin papeles y se llevaron las cosas. No tengo recibo de montura o lazos porque son trabajos que yo hago, les dije que los fabricaba y encima se hicieron los malos, me apuraban», contó.

Publicación que la Policía viralizó rápidamente.

«Trajeron un supuesto testigo, Luis Portal, que vive en el barrio El Durazno, aquí en La Caldera. Estaba la Brigada y la Policía de aquí, Portal vino y empezó a apuntar las cosas y los policías iban sacando, era como si fuera el jefe, cuando la policía dijo que era un testigo. A veces paso a caballo por su casa y lo veo pero nunca tuve contacto con él ni lo salude ni nada», expresó el dueño de los objetos que se llevaron los policías de La Caldera.