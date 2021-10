La carne,un indicador clave:revelan que hoy se puede comprar 40%menos de asado que hace 2años

Un informe analizó la relación entre el salario mínimo, vital y móvil y el precio del kilo de ese corte, tanto en 2019 como en la actualidad

Actualmente, es posible comprar un 40,3% menos de asado que exactamente dos años atrás, en septiembre de 2019. Así lo indica un informe del consultor y ex secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria, Néstor Roulet, que reflejó que en septiembre de 2021 pudieron adquirirse 48,27 kilos contra los 80,9 del mismo mes del 2019.

El cálculo surgió de comparar la relación entre el salario mínimo vital y móvil y el precio del kilo de este corte de carne. Hace dos años, el sueldo mínimo, vital y móvil era de $15.625 y un kilo de asado cotizaba a $193,16. En cambio, actualmente el haber mensual era el mes pasado $29.160 y el clásico corte se ubicaba en $604,07 por kilo, en promedio.

Es importante tener en cuenta que los números fueron tomados antes de los incrementos anunciados por el Gobierno luego del resultado adverso que obtuvo en las elecciones del pasado 12 de septiembre, en las PASO legislativas. Con esa modificación, ese ingreso se eleva a $33.000 en 3 tramos, con una suba del 9% en septiembre, 4% en octubre y 3% en febrero de 2022.

Consumo per cápita

Durante 2019, el consumo per cápita era de 51,6 kilos. Mientras que ahora es de 47,7 kilos per cápita, según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

El informe privado, titulado «El Gran Desacople», indicó que la situación se da en un contexto en que las restricciones a la exportación, las retenciones y la brecha cambiaria generaron que los productores cobren la mitad por el kilo de novillo que sus pares de las naciones vecinas. Así, queda de manifiesto que «ambos escalones de la cadena están siendo perjudicados» por las medidas oficiales. «El productor de nuestro país recibe el menor precio de la región teniendo en cuenta el dólar billete», lanzó.

En este sentido, el informe de Roulet mostró que la mayor intervención sobre el sector cárnico no logró revertir la caída del consumo, sino que continuó con la profundización de la tendencia con niveles inferiores respecto de cuando no había tantas regulaciones.

De hecho, el valor del novillo en pie en Argentina es de us$ 1,05. Mientras que en Brasil llega al us$ 2,06, en Paraguay es del us$ 2,07 y en Uruguay del us$ 2,45.

En ese sentido, Roulet considera que es relativamente bajo el valor del asado en el mostrador» y evaluó que también «a pesar del bajo valor que reciben los ganaderos por su producción, obligados a producir con quebrantos, en el país se come menos carne vacuna por habitante al año. Esto demuestra que el problema no es el desacople de los precios internos con los internacionales. El verdadero problema de la Argentina es el impuesto inflacionario, que hace que a la gente le cueste más cubrir sus necesidades básicas».

Roulet graficó cómo los productores locales cobran prácticamente la mitad en dólares que sus colegas de los países limítrofes.

Al respecto, Roulet, quien además es productor, en su análisis evaluó que el cepo exportador, instaurado por el Ejecutivo nacional desde mediados de abril, «solamente logró generar desinversión en el negocio ganadero». Y puso en consideración que una de las promesas de campaña del actual jefe de Estado fue lograr un valor más accesible del asado.

Finalmente, el experto concluyó: «No se da cuenta (el Gobierno) de que, por más carne barata comparada con cualquier país en el mundo, si el poder adquisitivo de la gente es cada vez más bajo debido a la alta inflación (en septiembre fue del 3,5%), por la descontrolada e irresponsable emisión monetaria, lo único que logra es que el productor, por falta de rentabilidad, trate de reconvertir su negocio, bajando gasto e inversiones, con incidencia negativa para la productividad, mientras la gente come menos carne vacuna porque no le alcanza la plata para comprarla».