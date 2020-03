«La carrera docente debe ser intocable”, dijo Sáenz en medio de la protesta

El Gobernador encabezó el inicio del ciclo lectivo en una escuela de General Güemes. El paro de los autoconvocados se hizo sentir en la Capital.

02 Mar 2020

En medio del paro anunciado por los docentes autoconvocados, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó el inicio del periodo lectivo en una escuela de General Güemes. Desde allí, el mandatario hizo un llamamiento a los trabajadores movilizados y aseguró que «la carrera docente debe ser intocable”.

El gobernador dijo entender el reclamo pero también le pidió a la docencia que tengan confianza en esta gestión que recién el pasado 10 de diciembre.

“Hay pilares fundamentales en los cuales se basa este gobierno, yo empecé trabajando fuertemente sobre la salud, porque sin salud no hay nada. Si desde niños, cuando nacen no están bien nutridos, vacunados, no pueden tener una educación de calidad, aunque los docentes quieran dársela. La salud es fundamental para tener una buena educación, una buena educación es fundamental, cuando después hay capacitación y con ellas, hay posibilidades serías de conseguir un trabajo digno. Si hay salud, educación, capacitación y trabajo, le vamos a devolver la dignidad a nuestro pueblo salteño», dijo el mandatario provincial.

Además de asegurar que desde su lugar trabajará fuertemente para devolverle la dignidad a los trabajadores de la educación, Sáenz adelantó que en dos meses se iniciará la titularización de más de 5000 docentes que se encontraban en condiciones precarias.

«La carrera docente debe ser intocable, no pueden seguir existiendo favoritismos, y contactos, debe ser concursada como corresponde», finalizó.