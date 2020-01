La CGT se reúne para hablar de paritarias pese a los aumentos decretados por el Gobierno

29 de enero de 2020 17:43

Será este jueves. Varios referentes gremiales se refirieron a la cuestión salarial para 2020.

La CGTse reunirá este jueves para analizar la situación salarial de los trabajadores de cara a las paritariasy a los aumentos decretados por el Gobierno.

«Queremos la libertad de poder discutir. Siempre hemos tenido prudencia, pero eso no significa que no podamos discutir las cosas, porque nadie es dueño de toda la verdad», declaró el cotitular de la central obrera Carlos Acuña a El Destape Radio. “Tiene que ser conversado con los sectores y ver cómo nos ponemos de acuerdo. Si no, es decir que por culpa de los salarios hay inflación”, agregó.

Sobre el incremento decretado por el Gobierno, Acuña indicó que «el monto fijo fue un adelanto» e insistió en que «en las paritarias nadie va a pedir lo que no pueden pagar, ni van a dar lo que no pueden pagar».

Por su parte, el líder camionero Hugo Moyano se mostró en sintonía con esa postura durante una entrevista con La Red: «No estamos en contra de nada. Vamos a negociar nuestro convenio de acuerdo a que le permita al trabajar recuperar o mantener el poder adquisitivo del salario. No sé lo que quiere Alberto Fernández».

«Nosotros vamos a discutir el salario que corresponde para el trabajador. No queremos opinar sobre otras organizaciones gremiales», aseveró.

A su vez, el titular del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani, consideró: “Hay actividades que pueden discutir una paritaria con porcentajes que se acercan o pasan la inflación y otras a las que les cuesta mucho, porque están paradas y destruidas».