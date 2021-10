Chicana futbolera con la queBullrich le respondió aMoyano luego de que la acusara de borracha

La exministra de Seguridad le respondió al dirigente camionero, quien la había descalificado por involucrarse en la situación interna de Independiente

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió a contestarle al líder de Camioneros, Hugo Moyano, luego de descalificarla y tildarla de borracha tras involucrarse en la política de Independiente, club que preside el clan Moyano.

“Los muchachos empezaron a llamar y a decir: ‘Mirá que la Bullrich quiere sumarse a Independiente, hay que cuidar las copas’. Debe ser porque somos los que más copas tenemos que quiere venir. Ella de copas conoce bastante, entonces debe ser que tiene ese interés por llegar al club. Como somos rey de copas, se va a sentir muy cómoda”, declaró este sábado el sindicalista, en diálogo con Radio Mitre.

La presidente del PRO no se quedó callada y horas más tarde le respondió al sindicalista con una analogía futbolera: “Es verdad, ganamos la Copa el 12 de septiembre y queremos ganar la Recopa el 14 de noviembre”, dijo, poniendo a las PASO y las elecciones legislativas como campeonatos de fútbol.

Luego, volvió a referirse a la política en Independiente: “Vamos a poner las cosas en lugar porque no voy a bajar a un barro al que Moyano está acostumbrado. Que tiene que haber cambios en Independiente, no hay dudas. La vuelta de las barras es la vuelta de una cultura que Moyano ha profundizado en su presidencia, no hay duda”.

La ex ministra de Seguridad denunció además irregularidades dentro del club de Avellaneda: “Independiente ha sido manejado con fondos del sindicato de Camioneros, lo que está en investigación, en juicio oral y público. Impuso un modelo en el que han afiliado camioneros que son de cualquier equipo a Independiente, solo para tener mayoría”.

Bullrich había se mostrado días atrás con Daniel Bertoni, exjugador histórico de Independiente. Reconocida hincha de Independiente, criticó a la conducción actual y pidió un cambio en las elecciones que se realizan en la entidad en los próximos meses. Lo hizo junto a Gerardo Milman y Maximiliano Guerra, figuras de Juntos por el Cambio y también hinchas del club de Avellaneda.