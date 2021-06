La China Suárez y Benjamín Vicuña borraron sus publicaciones sobre el Día del Padre

21 junio 2021 – 09:53

El actor eliminó el extenso y reflexivo posteo que había compartido sobre la paternidad y la actriz hizo lo propio con sus historias en Instagram. ¿Qué decían?

Los seguidores de las cuentas de Intagram la China Suárez y Benjamín Vicuña se sorprendieron luego de que tanto la actriz como el actor eliminaran de sus redes sociales sus posteos sobre el Día del Padre.

Vicuña por su parte había compartido un extenso posteo con una reflexión profunda sobre qué significaba para él ser padre, donde hablaba de su relación con las madres de sus hijos e incluía, sin nombrarla, a Pampita.

«El rol de padre no se reduce a mamíferos que cuidan a sus cachorros con dientes y garras, mamíferos responsables de la alimentación y de enseñar el arte de cazar. Somos mucho más que eso, mucho más que el rol que jugamos y tenemos actualmente en la sociedad. Somos padres que lloramos, cocinamos y compramos flores. Somos padres que estamos en casa, que compartimos la vida. Un oficio de autodidactas«, comenzaba el texto de Benjamín Vicuña en Instagram.

«Esto no es una competencia con el rol de la madre, es solo un gesto de reconocimiento a un rol acotado por en sistema machista y patriarcal. Los tiempos son otros. Somos de una generación consciente del ausentismo de la figura del padre y conscientes luchamos con los paradigmas para ubicarnos y honrar este rol«, reflexionaba el actor.

E incluía una pequeña reflexión sobre su relación con Pampita, con quien tuvo cuatro hijos: «Padres separados que buscamos la forma/tiempo/espacio para no perder un centímetro de nuestros tamaños. Padres que nos equivocamos como si fuéramos hijos e hijos que nos equivocamos como padres. Existe de todo«.

«Pero hoy, en esto al menos, somos mejores. Más cercanos a nuestros hijos, más incorporados en su educación y vinculados desde el afecto. Hoy la sociedad debe dar responsabilidades, obligaciones y también derechos. Hoy intento ser mi mejor versión en este rol ingrato y mágico. Hoy pienso la paternidad, este oficio que me identifica y me llena, donde encontré mi lugar y a mi banda. Soy padre de 6. No soy el mejor ni soy el peor, soy. Abrazo a todos los padres en este día», concluía Benjamín Vicuña en Instagram.

Por su parte, la China Suárez había compartido fotos de Vicuña en sus historias junto a Magnolia y a Amancio: «Feliz día, amor mío. Te amamos».

Sin embargo, minutos después de que el actor chileno eliminara su posteo, la actriz hizo lo mismo.

Las publicaciones de la China Suárez en Instagram

La bronca de la China Suárez tras la polémica por el saludo de Benjamín Vicuña: «Me da un pico de estrés»

La actriz rompió el silencio e hizo referencia a la publicación del actor, que eliminó a los pocos minutos de publicar.

El día del padre no estuvo exento de escándalos en la farándula local. Benjamín Vicuña comenzó el día con una tierna reflexión sobre la paternidad, que acompañó con una foto en la playa junto a dos de sus hijos mayores. La publicación se llenó de «me gusta» y comentarios positivos, pero a los pocos minutos fue eliminada por el actor sin explicaciones.

A las pocas horas comenzó a circular la versión de que la publicación había sido eliminada por pedido de la China Suárez, quien al parecer se enfureció porque en la imagen no aparecían los hijos que el actor tuvo con ella. Teniendo en cuenta que la actriz también había borrado de su cuenta el saludo que había escrito para él por el día del padre, la teoría cerraba.

«De repente la foto con los tres niños ahí desapareció. Al principio todos decían qué lindo el mensaje, qué emotivo. Y al borrarlo todos empezaron a preguntarse por qué lo borró. Para escribir eso se tomó horas, y después tuvo que borrarlo en segundos. Alguien le pidió, o él se dio cuenta de que cometió algún error y lo borró. Yo no creo para nada que haya sido Pampita en este caso. Para mí es algo que a la China le molestó y le pidió a Benjamín Vicuña que lo borre, por dejar afuera los hijos, y es lógico que la China se enoje”, afirmó Ángel de Brito esta mañana en LAM.

Otros medios incluso afirmaron que la actriz había llamado a Vicuña enfurecida desde las playas de Miami, planteándole que su publicación la hacía quedar «como una pelotud…». Frente a esto, la China salió a responder en sus redes sociales y desmintió todo, aunque sin explicar qué había ocurrido realmente.

«Chicxs, amo las novelas que se arman. Es agotador. Que invento cuentas para criticar a otra mujer, que vivo en crisis. Dejen vivir en paz o cambien de personajes porque siempre somos los mismos. Buen día para todxs», empezó diciendo en sus redes. En referencia al rumor sobre su «ataque de furia» en la playa, planteó: «Me imagino yo gritando por teléfono mirando al mar con los tres pibes alrededor y me da un pico de estrés… jajaja».