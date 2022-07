La ChinaSuárez siguió uno de los consejos deWanda y se grabó comiendo pizza en el auto

Días atrás la empresaria mediática había reflexionado sobre cómo se muestra en las redes sociales y les recomendó a sus seguidores que no se preocupen tanto por las apariencias.

Wanda Nara disfrutaba de sus vacaciones en Ibiza cuando fue fotografiada por los paparazzis, que filtraron imágenes suyas sin retoques ni filtros. Ante la repercusión que tuvieron esas instantáneas, la mediática hizo un descargo en Instagram donde expresó:“Chicas… si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa”.

Lo llamativo fue que este viernes Eugenia la China Suárez se filmó dentro de su auto comiendo una porción del plato recomendado por la empresaria mediática.

“Parada técnica, mi pizza favorita”, escribió la artista mostrando una porción de mozzarella y otra de fainá para promocionar el local ubicado en Chacarita.

La China Suárez sigue los consejos de Wanda Nara. (Foto: Captura Twitter /elejercitodelam)

Rápidamente la cuenta de El Ejército de LAM, se refirió a los dichos de la empresaria mediática y señaló: “Wanda dice ‘Vayan, coman pizza’. ¿Y quien va y come? #LAM”

El posteo dividió las aguas en redes sociales, donde varios usuarios se mostraron a favor de la actriz y apuntaron contra el ciclo conducido por Ángel de Brito por “fomentar el odio” contra la novia de Rusherking.

“¡Pero mirá qué hermosa! La que puede puede y la que no, les vende el mensajito de aceptación que ni ella se cree, la China siempre generosa dándoles de comer porque sino la nombran, no tienen repercusión”, “Ella siempre se muestra comiendo pizza, no pueden vivir sin la China”, “¿Hasta cuándo van a seguir fomentando el odio contra la China? Acosadores, déjenla en paz”, “Qué trauma tienen con la China”, fueron algunos de los mensajes.

El descargo de Wanda Nara tras la difusión de sus fotos sin retoques: “Amo cada centímetro de mi cuerpo”

Ante la repercusión que tuvieron sus imágenes sin retoques ni filtros, Wanda realizó un descargo en redes sociales. Allí explicó que ella en sus publicaciones hace lo mismo que la mayoría de los usuarios: muestra la que considera su mejor versión o, al menos, con la que se siente más cómoda.

Wanda Nara, relax en Ibiza con bikini estampada, gorra y anteojos de sol. (Foto: Lagencia Press/The Grosby Group)Por: Lagencia Press/The Grosby Group

“Nadie sube una foto donde se ve mal”, aseguró la mediática en el posteo donde reflexionó sobre cómo se muestra en las redes. Además, les recomendó a sus seguidores que no se preocupen tanto por las apariencias: “Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable’”, disparó.

El descargo que compartió Wanda Nara en sus redes sociales. (Foto: Instagram / wanda_icardi)

Y agregó: “Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto… en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar”.

Por último, remarcó que ella es una persona como cualquier otra. “Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí, tengo celulitis como todas tenemos! También acné. Y, en verano, raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”, concluyó.