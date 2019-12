La condición de Pampita para reunirse con su ex niñera

18 de diciembre de 2019 12:43

La conductora contó que necesitaría para sentarse a hablar con Viviana Benítez.

Un potencial escándalo judicial cobra forma a partir de las denuncias a Pampita por parte de su ex empleada Viviana Benítez. Por el momento todo aparenta continuar con reclamos cruzados en la Justicia.

En su programa, la conductora contó que condición pretende para poder sentarse con ella y que el tema no pase a mayores en Tribunales: “Primero, que se retracte públicamente. Es lo único que quiero, que se retracte. A mí me dicen ‘duran años estas cosas’. A mí no me importa, porque a mí me duele que mienta, me duele que diga que soy mala empleadora, me duele que diga que perdió un embarazo por mi culpa, me duele que diga que soy mala pagadora, porque para mí el honor de una persona es muy importante. A mí no me vas a ver haciéndole daño a alguien que quiero, nunca, jamás».

La modelo enfatizó que de darse esta situación, todo el conflicto terminaría: “Obvio que quedaría ahí. Si ella dice ‘me me equivoqué’, no sigo con esta causa. Sí, esto quedaría ahí. Yo no quiero vengarme de su maldad. A mí no me sirve. Yo quiero que quede claro cómo soy como ser humano, porque no quiero que le quede a nadie la duda y porque tengo las pruebas para demostrar lo que digo».