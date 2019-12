La confesión de Wanda: «Sufro por ser mayor que Icardi»

2019-12-17

La mediática habló con un diario italiano y admitió que «le pesan» los siete años de diferencia con su pareja.

Wanda Nara habló «de todo» en una entrevista que concedió al diario italiano La Repubblica: su relación con el delantero del PSG y el distanciamiento con su padre.

«La verdad es que sufro la diferencia de edad con Mauro. Soy siete años mayor que él y quiero ser sexy, incluso en las redes sociales. Me escondo detrás de un personaje. Si te das a conocer y encuentran tu punto débil, entonces saben dónde golpearte», admitió en el extenso diálogo.





¿Se considera una mujer controversial?, le preguntaron. «No lo sé. Pero reconozco que a veces salen noticias que me preocupan. Sé que desde afuera la nuestra no parece una vida normal. Pero Mauro y yo somos padres jóvenes que hacemos una vida sencilla. Por la noche, la verdad es que no vamos a bailar», sostuvo.

«Con Mauro la organización es mediante fines de semana largos. Antes, me ayudaba mucho, es un papá muy especial. Cuando no iba a la Selección (Argentina) estaba muy presente, le preparaba la merienda a los chicos y a veces también hasta cocinaba la cena», reveló.

Wanda reveló además cuándo fue que se rompió la relación con su padre, con quien no habla hace más de siete años «Fue complicada mucho tiempo. Cuando me divorcié (de Maxi López), me llevé a los chicos y volví a la Argentina solo para trabajar. Hubiera sido importante tenerlo a mi lado, pero en lugar de eso, él estaba más cerca de mi ex. Continúa teniendo u