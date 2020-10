La Corte rechazó el per saltum que presentó Google por la demanda que inició Cristina Kirchner

La vicepresidenta de la Nación, había presentado una demanda contra la empresa luego de que en el motor de búsqueda figurara «Ladrona de la Nación Argentina» como descripción a su persona. La-a través de un recurso conocido como per saltum–

De esta manera, los 5 jueces que integran el tribunal –Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda– rechazaron de manera unánime el recurso presentado por la empresa extranjera que pretendía frenar una pericia informática.

“Dicho recurso fue dirigido contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que declaró inapelable la medida de prueba anticipada requerida por Cristina Elisabet Fernández de Kirchner contra Google”, expresó la Corte.

Sobre la base de sus precedente, el Alto Tribunal señaló que “resulta inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia cuando, como en el caso, se promueve contra una sentencia dictada por el superior tribunal de la causa“.

Google ya contaba con una resolución en su contra de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que había habilitado a la ex mandataria a acceder al servidor del gigante tecnológico, al hacer lugar a un pedido de prueba anticipada.

Los hechos se enmarcan en la demanda iniciada por los abogados de la actual vicepresidente contra el gigante de Internet luego de que en el motor de búsqueda figurara “Ladrona de la Nación Argentina” como parte de la descripción de su persona.

“Queremos que brinde información verídica y que no sea violatorio de los derechos personalisísimos”, indicó Luis Goldin, el letrado especializado en cuantificación de daño y magíster en derecho y economía.

En ese sentido, quien es uno de los abogados de Cristina, agregó: “La libertad de expresión no es una libertad para dañar al otro. Con la libertad de expresión no le puedo decir Ladrona de la Nación Argentina a ella, ni a ningún otro ciudadano”. Asimismo, Goldin aclaró que no es una causa penal y que Cristina no se tiene que presentar un declarar.