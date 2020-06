La frase de histórico de NBA: “Parece que comenzó la temporada de caza de negros”

Kareem Abdul-Jabbar, el máximo anotador de la NBA, publicó una columna de opinión contra el racismo, con fuertes cuestionamientos a Donald Trump El máximo anotador de la NBA y una de las leyendas vivientes del básquetbol,escribió una fuerte columna de opinión en el diario LA Times, en donde

“Tal vez la principal preocupación de la comunidad negra en este momento no sea si los manifestantes están parados a tres o seis pies de distancia o si algunas almas desesperadas roban algunas camisetas o incluso incendian una comisaría, sino si sus hijos, maridos y mujeres, hermanos y padres serán asesinados por policías solo por salir a caminar o conducir. O si ser negro significa refugiarse en casa por el resto de sus vidas porque el virus del racismo que infecta al país es más mortal que la COVID-19“, declaró en un artículo de opinión en Los Angeles Times.

El expívot estadounidense llamó a reflexionar sobre el vídeo de la muerte de George Floyd. “Si eres blanco, probablemente murmuraste un horrorizado ‘oh, Dios mío’, mientras sacudías la cabeza ante la cruel injusticia. Si eres negro, probablemente te levantaste de un salto, maldiciendo y gritando ‘¡otra vez!’”, manifestó.

