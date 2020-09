La curiosa anécdota de Diego Poggi sobre C5N: “Había un papel en el mingitorio que decía…”

Durante una entrevista al diario La Nación, el columnista de tecnología en TN contó su historia en los medios y detalló un detalle que vivió en el canal ubicado en el barrio porteño de Colegiales Diego Poggi saltó a la fama a través de Twitter y la radio fue siempre su aliada. Durante una entrevista con el diario La Nación a Diego Mancusi, el protagonista realizó un repaso de su carrera y reveló una curiosa anécdota sobre su paso por C5N.

Antes de desembarcar en TN, el joven comunicador estuvo varios años por algunas de las FM del Grupo Indalo (TKM y One) y finalmente pegó el salto a la televisión, donde pasó a ocuparse de las columnas de tecnología y luego a su propio programa, en el horario marginal de los viernes a las 23:59.

“Ahí me hacía todo: me bajaba los videos, los editaba, me armaba las placas que salían atrás en los walls con el Premier y aprendés una bocha. Hacés lo que hacen diez mil personas”, recuerda.

Sin embargo, hubo una particularidad sobre su forma de trabajo que no pareció gustar entre sus colegas.

“En C5N yo tenía puesto un papel en el mingitorio que decía ‘Diego Poggi quita puestos laborales’. Ibas a mear y veías mi cara a color”, recordó el actual presentador del ciclo Take Away en Radio Berlín.

“Desde algunos meses dejé de sentirme cómodo. No estoy acostumbrado a los malos tratos”, había asegurado en su momento en la carta de renuncia del canal propiedad de Cristóbal López.